BNB、882ドルで史上最高値更新｜アルトコイン市場を牽引

バイナンスコイン（BNB）は21日、史上最高値となる882.58ドル（約13万1400円）を突破した。

8月14日に864ドルの過去最高値を更新してから1週間で、さらなる高値更新を達成した形だ。

現在の時価総額は1200億ドルを超え、時価総額ランキング5位を維持している。

時価総額上位5位以内の仮想通貨で史上最高値を更新したのはBNBのみとなっている。

BNB高騰の背景要因

今回の史上最高値更新は、複数のファンダメンタルズ要因が重なって発生した。

最も重要な要因は、BNBチェーンエコシステムの急速な拡大だ。

現在5000以上の分散型アプリケーション（DApps）がBNBチェーン上で稼働しており、Total Value Locked（TVL）は81億ドルに達している。

7月のBinance取引所における現物取引量は6980億ドルを記録し、前月比61％増加した。

世界の中央集権型取引所市場シェアの約40％に相当し、次位の取引所の4.5倍の規模となっている。

この圧倒的な取引量が深い流動性と低いスリッページを生み出し、BNB需要の根強い基盤となっている。

