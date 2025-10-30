イーサリアム初期投資家、8年ぶりに1500ETHを取引所へ移動

オンチェーンデータ分析企業のLookonchainとOnchain Lensは29日、イーサリアム（ETH）の初期投資家が保有するウォレットから8年ぶりに大量の資金が移動したと報告した。

このウォレットは同日未明、2回の取引に分けて合計1500ETHを暗号資産（仮想通貨）取引所クラーケンに送金。

仮想通貨コミュニティで大きな注目を集めている。

送金後もウォレットには約1万8500ETHが残されており、その評価額は約8030万ドルに達する。

An #Ethereum ICO participant just woke up after nearly 8 years of dormancy, depositing 1,500 $ETH($6M) to #Kraken for the first time. This OG (0x3690) received 20,000 $ETH at genesis, with a purchase cost of $6.2K, now worth $80.42M — a 12,971x return.https://t.co/zf7x45sZN5… pic.twitter.com/tHm6iVxQd2 — Lookonchain (@lookonchain) October 29, 2025

6200ドルが8000万ドル、驚異的なリターン率

Onchain Lensの報告によると、このウォレットアドレス「0x60D…E932」は2018年1月以来約8年間にわたり休眠状態にあった。

このアドレスは2014年に行われた将来性が高いイーサリアムのICOに参加した初期投資家のものと特定されている。

Nansenが検証した取引履歴データでは、このアドレスはICO当時にわずか6220ドルで2万ETHを取得していた。

現在の保有資産評価額は約8030万ドルに達し、当初の元本に対して約1万2914倍という驚異的なリターンを記録している。

