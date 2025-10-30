Coinspeaker

イーサリアム初期投資家、8年ぶりに1500ETHを取引所へ移動

イーサリアムの初期投資家が、8年間休眠していたウォレットから約9億1500万円相当のETHを取引所に送金し、市場が注目。

赤松 柊弥 By 赤松 柊弥 黒川 理佐 Editor 黒川 理佐 Updated 1 min read
オンチェーンデータ分析企業のLookonchainとOnchain Lensは29日、イーサリアム（ETH）の初期投資家が保有するウォレットから8年ぶりに大量の資金が移動したと報告した。

このウォレットは同日未明、2回の取引に分けて合計1500ETHを暗号資産（仮想通貨）取引所クラーケンに送金。

仮想通貨コミュニティで大きな注目を集めている。

送金後もウォレットには約1万8500ETHが残されており、その評価額は約8030万ドルに達する。

6200ドルが8000万ドル、驚異的なリターン率

Onchain Lensの報告によると、このウォレットアドレス「0x60D…E932」は2018年1月以来約8年間にわたり休眠状態にあった。

このアドレスは2014年に行われた将来性が高いイーサリアムのICOに参加した初期投資家のものと特定されている。

Nansenが検証した取引履歴データでは、このアドレスはICO当時にわずか6220ドルで2万ETHを取得していた。

現在の保有資産評価額は約8030万ドルに達し、当初の元本に対して約1万2914倍という驚異的なリターンを記録している。

イーサリアム関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。

イーサリアムニュース, ニュース
赤松 柊弥
赤松 柊弥

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。

