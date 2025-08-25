【速報】イーサリアムが最高値更新、再び5,000ドルに迫る

イーサリアム（ETH）は24日、4,957.67ドルに達し、史上最高値を更新した。直近24時間では2.93%上昇し、現在は4,937.01ドルで取引されている。

イーサリアムは23日にも、2021年11月に記録した4,878ドル以来約4年ぶりに史上最高値を更新していた。

今回の高騰は、2025年4月に一時1,385ドルまで下落した価格からの回復を意味し、わずか4カ月で250%以上の上昇を記録した。

金融緩和期待と機関投資家の参入が追い風

イーサリアム価格急騰の主な要因は、8月22日に開催されたジャクソンホール会議での米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長による発言とみられる。議長は9月に0.25%の利下げの可能性を示した。

この発表は金融市場のリスク回避姿勢を大幅に緩和させ、暗号資産（仮想通貨）のような資産に恩恵をもたらした。

また、機関投資家の採用も加速しており、イーサリアム現物ETFには21日に2億8,770万ドル、翌22日には3億3,770万ドルの純流入があった。

さらに、規制の進展も重要な役割を果たしている。7月に承認されたジーニアス法や、米証券取引委員会（SEC）の新たな枠組みが、規制の不確実性を低減させた。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。