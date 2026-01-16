イーサリアムステーキングが過去最高更新｜供給量の30%に到達

暗号資産（仮想通貨）イーサリアム（ETH）のステーキング総量が過去最高となる約3600万ETHに達した。

これは総供給量の約30%に相当し、約1180億ドル規模となる。

機関投資家の参入加速により、2025年7月の前回記録29.54%を更新した。

機関投資家の参入が加速

バリデーター追跡サイトValidator Queueによると、イーサリアムのバリデーターセットは約90万人に達し、さらに約230万ETHが入金待機列に並んでいる。

ステーキング開始までの待機期間は約40日以上と推定され、長期保有を前提とした参加者の増加がうかがえる。

一方、出金待機列は過去最低水準にとどまっており、売り圧力は限定的。

この急増の背景には、イーサリアムのETFを通じた機関投資家の資金流入がある。

1月14日にはETFへの純流入額が約1億7500万ドルを記録。

グレイスケールは投資家へのステーキング報酬の分配を開始しており、新たな呼び水となっている。

企業による財務資産としての保有も進んでいる。

トーマス・リー氏率いるビットマインは、保有量を約417万ETHに拡大。

これは総供給量の3.45%以上に相当し、うち約125万ETHがステーキングに回されている。

同社のステーキング量は1週間で約90%増加し、年間9300万〜1億ドルの報酬収入が見込まれている。

将来性が高いビットコイン（BTC）と比較して価格面では遅れをとっていたが、ステーキング需要の高まりが市場の潮目を変える可能性がある。

