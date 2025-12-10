イーサリアムがビットコイン上回る急騰、ETF期待やアプデ影響

イーサリアム（ETH）の価格は9日、過去24時間で6%以上上昇し、3,400ドルのラインに接近した。

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコイン（BTC）も9万4,000ドルを超える上昇を見せたが、イーサリアムの上昇率がそれを上回る展開となっている。

この背景には、ステーキングETFやトークン化への期待が高まっていることが挙げられる。

Fusakaアップグレードと機関投資家の需要

イーサリアムは12月に入り、顕著な上昇トレンドを見せている。週間上昇率は9.25%に達している。

今回の価格上昇の背景には、12月3日に実施されたFusakaアップグレードがある。

この更新により、ブロックガスリミットが4,500万から1億5,000万へと大幅に引き上げられ、スケーラビリティとセキュリティ、そしてバリデータの効率性が強化されている。

また、機関投資家による利用拡大を後押しする要因となった。処理能力の向上は、トークン化やステーキングといった大規模な運用に適した環境を提供する。

市場関係者は、このアップグレードが将来的なステーキングETFなどの金融商品にとって好条件を生み出したと見ている。

先物市場における建玉の増加や、大口保有者によるロングポジションの積み増しも確認された。ネットワークの基盤強化と機関投資家の関心が重なり、相場を押し上げる原動力となっている。

さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測が追い風となった。市場は12月10日の会合で0.25%の利下げが行われる確率を約90%と見積もっている。

