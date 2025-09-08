金融大手フィデリティ、イーサリアムでトークン化ファンド発行

Key Notes

フィデリティがイーサリアム上で米国債を裏付けとするトークン化ファンドFDITを発行.

ブラックロックのBUIDLと競合し、トークン化証券市場での競争が激化している.

伝統的金融のブロックチェーン技術採用を示す動きで、即時決済などの利点がある一方、規制の課題も残る.

資産運用大手のフィデリティは7日、イーサリアム（ETH）ブロックチェーン上でFidelity Digital Interest Token（FDIT）を発行した。

FDITの登場により、フィデリティは急成長するトークン化証券市場でブラックロックのBUIDLファンドと直接競合することになる。

ファデリティのトークン化ファンド

FDITは、同社のFidelity Treasury Digital Fund（FYOXX）のブロックチェーン版株式を表すトークン化ファンドだ。

このファンドは、2025年8月のローンチ時点で2億ドル以上の米国債と現金を保有している。

各FDITはファンドの一株に相当し、イーサリアムネットワーク上で直接発行される。これは、現実世界資産（RWA）のトークン化に対する同社の取り組みを反映している。

関連報道によると、FDITの資産総額は既に2億368万5,560ドルを超えた。FDITは米国債に裏付けられており、ファンド株式と1対1での償還が可能だ。

ファンドの手数料は0.20%で、カストディサービスはBNYメロンが担当する。しかし、ローンチ時点でのトークン保有者が2名にとどまるなど、導入はまだ初期段階にある。

