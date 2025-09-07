SOLストラテジーズ、ナスダック上場へ｜ソラナ特化企業で初

ソラナ（SOL）投資会社SOLストラテジーズは5日、同社株式がナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場承認を獲得した。

ティッカーシンボルSTKEでの取引は9月9日に開始される予定。

ウォール街初のソラナ特化企業として歴史的な上場を迎える。

既存株主は特別な手続きなしに移行が完了し、カナダ証券取引所でのHODLによる取引は継続される。

ウォール街初のソラナ専門上場企業

SOLストラテジーズの前身は、サイファーパンク・ホールディングスとして知られるカナダの企業だった。

ヴァルキリー・インベストメンツの共同創設者だったリア・ウォルド最高経営責任者の下で、2024年に現在のソラナ専門企業へと変貌を遂げた経緯がある。

同社は現在、42万SOL以上を保有し、その価値は約6130万ドルに達している。

保有SOLの大部分は4つのバリデータノードでステーキングされており、ネットワークセキュリティの向上に貢献している。

過去12か月で株価は1775%以上の上昇を記録し、2025年最高の暗号資産（仮想通貨）関連株の一つに選ばれた実績を持つ。

ウォルド氏は今回の上場について、SOLストラテジーズにとっての成果以上に、ソラナエコシステム全体にとっての確認となる。

機関投資家と個人投資家双方に対し、ソラナ特化企業が公開企業に求められる透明性、回復力、成長性の基準を満たせることを示していると述べている。

