ギャラクシーデジタル、5億ドル取得でソラナシーズン到来示唆

暗号資産（仮想通貨）投資企業のギャラクシーデジタルが12日、過去48時間で5億3600万ドル相当のソラナ（SOL）を取得した。

この大規模投資は、同社のマイケル・ノヴォグラッツCEOが宣言したソラナシーズン到来を裏付ける動きとなっている。

オンチェーンデータによると、2日間にわたり231万SOL以上を取得。

これらの資金は、バイナンス、Bybit、Coinbaseといった主要取引所から移管された。

機関投資家が牽引するソラナシーズン

ノヴォグラッツ氏は11日のCNBCインタビューで、現在の状況をソラナシーズンと表現。

規制環境の改善と市場の勢いを背景に、仮想通貨市場がソラナ中心に動いていると指摘した。

特に、SECのポール・アトキンス委員長の発言を重視。

同委員長がほとんどの仮想通貨トークンは証券ではないと述べ、従来の市場をブロックチェーン上に移行させる方針を示したことを政策の根本的転換と評価している。

ソラナの技術的優位性についても、ノヴォグラッツ氏は1日に140億件の取引を処理できると説明。

株式、債券、商品、外国為替を合わせた処理能力を上回ると強調し、金融市場向けに特別に設計されたブロックチェーンと表現した。

