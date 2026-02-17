ハーバード大、ビットコイン→イーサリアムに一部変換｜ETFで

ハーバード大学の基金運用会社であるハーバード・マネジメント・カンパニーはこのほど、暗号資産（仮想通貨）関連の保有資産を大幅に調整したことが判明した。

ビットコインを減らしイーサリアムへ分散

米証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、同社は2025年第4四半期にビットコイン（BTC）の保有比率を引き下げた。

具体的には、ブラックロックが提供するiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）の保有数を約21％削減している。

この売却により、同社のビットコインETF保有額は535万株となり、評価額にして2億6580万ドルとなった。

一方で、同社は初めてイーサリアム（ETH）の現物ETFを購入した。

新たにポートフォリオに加わったのは、iシェアーズ・イーサリアム・トラスト（IETHA）で、387万株を取得している。

このイーサリアムETFの評価額は8680万ドルに上る。

ビットコインとイーサリアムを合わせた同社の仮想通貨ETFへの総エクスポージャーは、3億5260万ドルとなった。

