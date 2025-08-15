ハイパーリキッド、純流入で過去最高値｜アルトコイン投資活況

分散型金融（DeFi）プラットホームのハイパーリキッドは13日、純流入額が過去最高となる3億9,500万ドルに達した。運用資産（AUM）は、初めて約62億ドルに到達した。

内訳は、ステーブルコインUSDCが3億400万ドル、イーサリアム（ETH）が4,760万ドルだった。

同プラットホームのAUMは、7月初旬には40億ドルを下回っていたが、月末までに55億ドルへと37％増加。8月中旬までに複数回60億ドルに接近していた。

ハイパーリキッド急成長の背景

ハイパーリキッドは、分散型の無期限先物取引所として、7月に月間取引高3,190億ドル（約46兆8,930億円）を記録した。

これは分散型取引所だけでなく、DeFiデリバティブ市場全体でも過去最高水準だ。

同月の全DeFiプラットフォームにおける無期限先物取引量は3,640億ドルから4,870億ドルへ増加しており、市場全体の成長も追い風となった。

また、ユーザー数は5月の48万8,000人から7月には60万4,400人に急拡大し、1日平均で世界7位の仮想通貨取引所となった。

HyperUnitでは、PUMP SPXやBONKといった新たな資産が追加され、合計7つの資産で7億5,000万ドルの資金が流入した。

加えて、サークル社がハイパーリキッド上でのネイティブUSDCとCCTP V2導入を発表し、取引機能の拡大にもつながった。

