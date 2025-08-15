スペースX初、ビットコイン保有高10億ドル超｜8,285 BTC維持

Key Notes

スペースXが8,285BTCを保有し、評価額が10億ドルを突破した.

2022年6月以降売却せず保有を続け、市場の急騰で価値が3倍超に増加.

テスラと合わせたマスク関連企業のBTC保有額は約24.2億ドルに達している.

スペースXのビットコイン（BTC）保有額は14日、10億ドルを超えたことが明らかになった。ブロックチェーン分析企業アーカム・インテリジェンスのデータによると、同社は8,285BTCを保有している。

本記事執筆時点では、ビットコイン価格の下落により、保有高は10億ドルを下回っている。

同社がビットコインを初めて取得したのは2020年12月31日で、最後の購入は2022年6月10日だった。それ以降は一度も売却せず、現在まで保有を続けている。

2022年以降の戦略的保有

分析によれば、スペースXはかつて25,724〜28,000BTCを保有していたが、2022年5月25日から6月10日にかけて17,314BTCをコインベース・プライムへ移転し、保有量を約70％縮小した。

この時期は暗号資産（仮想通貨）市場の低迷期にあたり、多くの企業がポジションを解消していた。

しかしスペースXは、残りの8,285BTCを維持し、テラ・ルナ崩壊やFTX破綻といった市場の混乱を乗り越えた。

今回の評価額上昇は、ビットコイン価格が過去最高値となる1BTC＝124,457ドル（約1,828万円）に達したことが背景にある。

平均取得価格は約32,000ドルとされ、価値は3倍以上になった計算だ。

マスク関連企業による大量保有

今回の節目により、スペースXはビットコインの企業保有額でトップクラスの一角に加わった。

同じくイーロン・マスク氏が率いるテスラも11,509BTCを保有しており、両社の合計は約24.2億ドル（約3,553億円）に達している。

企業によるビットコイン保有拡大は他社にも広がっており、マイクロストラテジーは推定772億ドル以上のビットコインを保有している。

スペースXの事例は、市場混乱期でも戦略的に仮想通貨を維持することで、中長期的な財務価値の向上が可能であることを示している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。