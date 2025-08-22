カニエ・ウェスト氏、ソラナ基盤のミームコイン「YZY」発行

著名ラッパーのカニエ・ウェスト（現Ye）氏は21日、ソラナブロックチェーン上で新たなミームコインYZYを立ち上げた。

YZYの価格は発行当初から約6,800%急騰し、一時3.16ドルに達した。時価総額はローンチから数分で約30億ドルに達したが、その後大幅に下落した。

YZYエコシステムはトークンだけでなく、暗号資産（仮想通貨）決済プロセッサーYE Payや、YZYとUSDCに対応するデビットカードYZY Cardも含まれる。

「YZY」トークンの集中とインサイダー取引疑惑

ウェスト氏は、自身のX（旧ツイッター）アカウントでコントラクトアドレスを共有し、「チェーン上に構築された新しい経済」としてYZYを宣伝した。

ウェスト氏本人とみられる確認動画も出回ったが、本物かAIによる生成かは不明だ。

今回のローンチは、ウェスト氏の著名な地位とソーシャルメディアでの影響力が主な要因となり、個人投資家の関心を即座に集めた。

しかし、オンチェーンデータの分析から、トークン供給の構造に関する深刻な懸念が浮上している。

データによると、上位6つのウォレットアドレスが総供給量の90.38%を保有しており、極端な集中が確認された。

ブロックチェーンアナリストの文書はインサイダー取引の証拠を示唆しており、初期投資家がローンチ後数分で数百万ドルを利確したと報じられている。

また、流動性の設計が初期参加者に有利な一方、個人投資家を大きなリスクにさらす可能性があるとの批判も出ている。

類似のティッカーシンボルと混同し、多額の損失を被ったトレーダーもいた。

