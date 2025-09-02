アルトコインPOLが16%急騰、3ヶ月ぶりの高値｜その背景は？

ポリゴンのネイティブトークンであるPOLは、週末にかけて16%急騰し、2025年3月以来初めて0.29ドルに達した。

また、同トークンの取引高は、34%増の約3億1,570万ドルに達し、時価総額は約28億ドル近くまで増加した。

この上昇は、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）が小幅な上昇にとどまるなど、暗号資産（仮想通貨）市場全体がほぼ横ばいで推移する中で発生した。

複数の好材料が価格を後押し

複数の要因がPOLの価格急騰に寄与した。

まず、米国政府が国内総生産（GDP）などの主要経済データをブロックチェーン基盤で公開する取り組みにポリゴンが採用されたことがある。

これは、同ネットワークのスケーラビリティと信頼性が公的に認められたことを示す。

同時に、ポリゴンはテザーに特化したクロスチェーンステーブルコインプロトコルUSDT0との戦略的統合を発表。この統合により、ポリゴンはUSDT流動性の中心的なハブとして位置づけられ、分散型金融（DeFi）アプリケーションへの訴求力が強化された。

堅調なオンチェーン活動も追い風となった。アクティブアドレスは44万7,000から66万5,000へと25%急増し、1日のトランザクション数も7.9%増の400万件に達した。

これは、ネットワーク利用とユーザー数の増加を反映している。こうしたファンダメンタルズの改善は、仮想通貨投資における重要な判断材料となる。

さらに、グレイスケールがPOLを基にした上場投資信託（ETF）のS-1申請を行ったことで、機関投資家からの関心も高まった。

アルトコイン関連ニュース

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。