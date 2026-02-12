米ソラナETF、1月以来の高水準となる資金流入｜SOL下落中に

米国の現物ソラナETF市場は10日、843万ドルの純流入を記録した。今回の流入額は、1月15日以来の高水準となり、過去1か月近くで最も好調な日次パフォーマンスとなった。

市場低迷下での流入

この動きは、2日連続の流出傾向を断ち切るものだ。特にビットワイズのBSOLが770万ドルの新規資金を獲得し、流入総額の大半を占めた。

フィデリティのFSOLも73万2040ドルの流入を記録したが、グレースケールやヴァンエック、21シェアーズといった他の主要な発行体の動きは横ばいか、ごくわずかだった。

現物ソラナETFの総運用資産残高は7億21万ドルに達した。これはソラナの時価総額463億ドルの約1.49%に相当する。

注目すべきは、今回の資金流入が暗号資産（仮想通貨）市場全体がストレスにさらされる中で発生した点だ。

ソラナ価格は81.33ドルで取引されており、過去1週間で15.5%、過去1か月では42%の下落を記録している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。