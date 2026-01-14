スタンチャート銀、イーサリアムの長期目標を4万ドルに引上げ

英金融大手スタンダードチャータード銀行は12日、イーサリアム（ETH）の価格予想を修正したレポートを公開した。

2026年末の目標を従来の1万2000ドルから7500ドルに引き下げる一方、2030年末には4万ドルに達するとの長期予測を示している。

同行のアナリストは「2026年はイーサリアムの年になる」と強気の姿勢を示した。

イーサリアム短期目標引き下げも長期見通しは上方修正

報道によると、同行のジェフ・ケンドリック責任者は、短期目標の引き下げについてビットコイン（BTC）の弱いパフォーマンスが仮想通貨市場全体に影響していると説明。

2027年のETH価格は1万5000ドル、2028年は2万2000ドルへとそれぞれ下方修正した。

一方で長期見通しは強気に転じている。

2029年末は従来の2万5000ドルから3万ドルへ引き上げ、2030年末には4万ドルという新たな目標を設定。

ケンドリック氏は「2021年がそうであったように、2026年はイーサリアムの年になる」と述べ、対ビットコインでの価格比率が2021年の高値である0.08付近まで回復すると予想している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。