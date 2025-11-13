ストラテジー社、時価総額がビットコイン資産を下回り割安状態に

ビットコイン（BTC）を大量に保有する米ストラテジー社は12日、同社の株価が保有ビットコインの市場価値を下回るという異例の状態で取引された。

資産価値を下回る株価

ナスダックの市場データによると、ストラテジー社の株価は11日の終値で231.35ドルで取引されていた。しかし12日には、一時225.56ドル前後で取引され、時価総額は保有する暗号資産（仮想通貨）の価値を下回った。

同社は64万1692 BTCを保有している。12日時点のビットコイン価格である約10万3770ドルで計算すると、保有資産の総額は約665億9000万ドルに上る。

一方で、同社の時価総額は約663億2000万ドルとなり、一時的に約12億5000万ドルの割安状態が発生した。

調査会社のモーニングスターは、ストラテジー社を「ビットコイン財務企業であり、ビジネスインテリジェンスサービスの提供者」と説明している。

同社は2020年以降、仮想通貨の蓄積に注力しており、最近ではビットコイン追加購入の資金として5000万ドルの新規購入や、欧州での6億2000万ユーロの優先株発行を発表していた。

