TORICO、イーサリアム追加取得で保有1000枚突破｜累計5億円

「漫画全巻ドットコム」運営の株式会社TORICOは20日、暗号資産（仮想通貨）イーサリアム（ETH）約1億円分を追加取得した。

今回の購入により同社の累計保有量は1009.6342ETHに達し、1000ETHの大台を突破。

2025年12月25日から開始された取得計画における5回目の実施となる。

累計取得額は約5億円に到達

TORICOの発表によると、同社は198.0007ETHを約1億円で取得した。

イーサリアム1枚あたりの平均取得価格は50万5048円。

これまでの累計取得額は約5億円で、平均取得単価は49万5278円となっている。

なお保有量にはステーキングによる報酬0.1013ETHも含まれる。

TORICOは「日本一のイーサリアム運用会社」をミッションに掲げ、単なる資産保有ではなくステーキングを活用した収益化戦略を採用。

デジタル資産を事業用資産として活用し、利益を生む「Treasury 2.0」という財務モデルへの転換を目指している。

このような企業の動きは、仮想通貨市場全体にも影響を与える可能性がある。

日本で最も信頼されるイーサリアム保有企業となることを目標に、専用の管理プラットフォームも公開している。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。