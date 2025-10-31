Uphold、米国でリップルデビットカード再開｜最大6%還元

暗号資産（仮想通貨）ウォレットプロバイダーのUpholdは30日、米国でデビットカードサービスを再開した。

利用者は米ドル、仮想通貨、ステーブルコインでの支払いに対し、最大6%のリップル（XRP）報酬を獲得できるようになった。

給与の一部をUpholdアカウントに直接入金する設定をした利用者は、追加で4%のXRP報酬を受け取れるため、合計で最大10%の還元率となる。

このカードはCross River銀行が発行するVisaデビットカード。

Visaが利用可能な店舗やオンラインで、300種類以上の仮想通貨での支払いに対応する。

SEC訴訟解決で規制不透明感が払拭

Upholdは、米証券取引委員会（SEC）とリップル社の法廷闘争を巡る規制の不確実性から、2023年3月にこのサービスを一時停止していた。

今回のサービス再開は、この訴訟問題が解決したことを受けての動きとなる。

Upholdのナンシー・ビートンCEOは、多くの取引所がSECの訴訟中に将来性が高いリップルの上場を廃止したのに対し、Upholdはサポートを維持したことで忠実なコミュニティを築いたと説明。

同氏は「規制の不確実性の中で一時停止せざるを得なかったが、XRPエコシステムへの長年のコミットメントを再確認するものだ」と述べた。

