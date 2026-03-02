イーサリアム共同創設者、AIによる開発の劇的な加速を報告

イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は2月28日、人工知能（AI）が暗号資産（仮想通貨）イーサリアム（ETH）の開発を大幅に加速させていると明らかにした。

AIがもたらす開発スピードの劇的な向上

ある開発者がAIエージェントを活用し、2030年のロードマップに沿ったイーサリアムのプロトタイプを約2週間で構築した。

このプロトタイプは約70万行のコードで構成され、65の開発項目を網羅している。すでにメインネットとの同期にも成功しており、通常なら数ヶ月から数年かかる作業を数週間に圧縮した形だ。

ブテリン氏自身も、ローカルのオープンソースAIモデルを使用して自身のブログソフトウェアを約1時間で再構築した経験を語った。

同氏は、このような進歩は半年前であれば不可能に思えたと振り返っている。AIが反復作業を減らし、開発の反復速度を飛躍的に高めていることがわかる。

セキュリティ強化と耐量子計算機への対応

AIによる生産性の向上は、開発スピードだけでなくセキュリティの強化にも振り分けるべきだとブテリン氏は主張する。

向上した効率の半分を、テストケースの生成や形式的検証のプロセスに充てる必要があるという。速度向上に見合う安全対策がなければ、許容できないリスクを生むためだ。

実際に、複雑な定理の証明をAIの支援を受けて作成する事例も報告されている。従来は多大な労力を要した検証作業がAIによって加速しており、より安全なシステム構築が可能になっている。

スケーラビリティや分散化など、複雑な課題を抱えるブロックチェーン開発においてAIの価値は高い。

