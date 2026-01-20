Z李氏、公式ミームコイン「ZReaL」発行｜24時間で42万%高騰

著名インフルエンサーのZ李氏は18日、自身の公式ミームコイン「ZReaL」をローンチした。

Z李氏はXで約96万人のフォロワーを持つ国内有数のインフルエンサーで、暴露系として芸能界や財界の裏側を明かす投稿で注目を集めてきた。

オンラインサロン「新宿租界」を運営し、独自のコミュニティを形成していることでも知られる。

なりすましコイン対策として公式発行

今回の仮想通貨発行の背景には、同氏の名前をかたる偽コインが複数流通していた問題がある。

Z李REAL SUPER COIN #ZReaL

Go to the moon without LSD🌙 CA▼

GnFMf6JVRhAqPbA9r8yW16xycynKNkXfbaYbusLEpump pic.twitter.com/OKXfUNZAE1 — Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊 (@ShinjukuSokai) January 18, 2026

Z李氏は公式Xで、ミームコイン流行の煽りを受けて、PUMPFUNでもBAGSでもえぐい数のZ李コインが作られて何億円も取引されていると投稿。

本物の公式トークンであるZReaLを発表した。

ZReaLはソラナ（SOL）ブロックチェーン上のミームコイン発行プラットフォーム「Pump.fun」を通じて発行された。

ローンチ後わずか24時間で時価総額は約1800万ドルに到達し、上昇率は42万%超を記録。

ミームコイン市場で話題となった。

