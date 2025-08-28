マスターカード、EEMEA地域でステーブルコイン決済を開始

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- マスターカードとサークルが提携を拡大し、USDC/EURCによる決済を可能にした.
- 加盟店契約会社はステーブルコインで決済を受け決済効率が向上する.
- EEMEA地域でのステーブルコイン採用加速に対応し、ブロックチェーンと既存金融の統合を目指すもの.
決済大手のマスターカードは26日、サークルとのパートナーシップを拡大し、東ヨーロッパ・中東・アフリカ地域の加盟店契約会社でステーブルコイン決済を開始した。
この取り組みにより、同地域の決済処理業者がマスターカードの決済ネットワークを通じて、米ドル連動のUSDCやユーロ連動のEURCで取引決済を受け取れるようになった。
EEMEA地域でステーブルコインによる決済処理が可能になるのは初めて。
アラブ・フィナンシャル・サービシズとイージー・フィナンシャル・サービシズの2社が、この新機能を最初に導入する企業となる。
EEMEA地域初のステーブルコイン決済基盤
EEMEA地域の加盟店契約会社は、サークルの規制対象関連会社が発行する完全準備金型のステーブルコインで決済を受け取り、それを加盟店への支払いに活用できる。
これまでマスターカードとサークルは同地域でBybitやS1LKPAYなどの暗号資産（仮想通貨）カード決済でUSDCを利用していたが、今回の拡張により加盟店契約会社への決済機能も追加された。
ブロックチェーン技術と従来の決済インフラを統合する重要な前進として位置づけられる。
マスターカードのディミトリオス・ドシスプレジデントは、ステーブルコインを金融の主流に統合することが戦略目標だ。
法定通貨からトークン化・プログラム可能な通貨への発展を支援すると述べた。
マスターカードの包括的戦略と市場展開
マスターカードは現在、USDCに加えてPaxosのUSDG、FiservのFIUSD、PayPalのPYUSDなど、世界各地の規制対象アルトコインをサポートしている。
同社はMastercard MoveやMulti-Token Network（MTN）などのプラットフォームを通じ、送金、企業間取引、ギグワーカーへの支払いなど、幅広いステーブルコイン活用事例を推進中だ。
Crypto CredentialやCrypto Secureなどの堅牢なインフラにより、ステーブルコイン取引のセキュリティとコンプライアンス基準を確保している。
サークルのカッシュ・ラッザーギCBOは、マスターカードとの拡張パートナーシップにより、USDCが従来の決済手段と同じように遍在する存在になることを目指す。
真にボーダーレスでリアルタイムな仮想通貨投資に向けた重要な一歩となると評価した。
Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。