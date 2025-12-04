ミームコインが1日で10%急騰｜最新のカエル系銘柄に資金流入

This content is provided by a sponsor

ミームコイン市場の時価総額は3日、24時間で10%急騰し、500億ドルに近づきました。

市場に活況が戻る中、ミームコインをゲーム感覚でマイニングできるPepeNode（PEPENODE）という新しいプロジェクトに、大規模な資金が流入しています。

このミーム銘柄は、市場にカエルトレンドをもたらしたぺぺ（PEPE）にインスパイアされており、次のぺぺコインとしても注目を集めています。

ミームコイン市場は回復に向かうか

ビットコイン（BTC）は3日、9万3000ドルまで価格を戻しましたが、そうした動きに続き、ミームコイン市場も大きく反発しました。

カテゴリー別に見ると、カエル系ミームコインがトップで14.3％、専門家であるムラド・マフムドフ氏が選んだ銘柄が12.9％、猫系ミーム銘柄が12.4％の上昇を記録しました。

中でも、カエル系トークンの上昇が目立ち、ターボ（TURBO）は50.6％、PEPEは16.9％高騰しました。

また、ウェブコミックであるBoys Clubのキャラクターをミームにした銘柄も大きく上昇し、ブレット（BRETT）は28.4％という大幅な上昇を見せました。

今週半ばから、市場への強気なセンチメントが戻りつつあり、多くのトレーダーは昨年12月の動きと比較して、今回の上昇を年末のサンタラリーの始まりと見ています。

最新のカエル系ミームコイン、PepeNodeに3億円が流入

カエル系ミームコインが好調な動きを見せる中、次に急成長が期待できる銘柄として話題になっているのが、PepeNodeです。

このミームコインは、暗号資産（仮想通貨）のマイニングプラットフォームを提供しており、その基軸通貨としてPEPENODEを発行しています。

現在は、先行販売としてプレセールを実施していますが、その将来性に期待する投資家から、すでに220万ドル（約3億4000万円）を超える資金を調達しています。

PEPENODEは稼働中のステーキング機能でロックすれば、最大年利573％で受動的な報酬を獲得することが可能。

また、PepeNodeのプラットフォームでマイニングする際に、機能や施設のアップグレードに必要な通貨となっており、支払いに利用された場合、70％が永久にバーンされるデフレ構造もあります。

したがって、PepeNodeでのアクティビティが増加するにつれて、供給が縮小し、価値が上昇すると考えられています。

オンラインで簡単にマイニングができるPepeNode

PepeNodeが提供するマイニングプラットフォームは、従来のマイニングのように高額な機材や電気代は必要なく、低コストで簡単に報酬を生み出すことができます。

Mine-to-Earn（M2E）と言われるPepeNodeのマイニングでは、各ユーザーに空のサーバールームが与えられます。

ユーザーがそこに、別途購入したデジタルノード機器を設置すると、PEPENODEで報酬が付与される仕組みです。

ノード機器や施設は随時アップグレードが可能で、独自の戦略で報酬をコントロールできることから、ゲーム感覚で楽しめるマイニングとしても話題になっています。

このプラットフォームは、すでにオフチェーンで稼働していますが、本格的にオンチェーンで動作するようになると、冷却や電力使用量の管理など、実際のマイニングに近い体験ができるようになるでしょう。

また、報酬額はリーダーボードで管理される予定で、上位入賞者にはPEPEやファートコイン（FARTCOIN）といった主要ミームコインが付与されます。

そのため、PepeNodeはミームコインの投資家からも注目されており、有望なカエル系銘柄として強気なPEPENODE価格予測が行われています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。