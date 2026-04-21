みずほや野村ら4社、日本国債のブロックチェーン管理を実験へ

Key Notes

みずほフィナンシャルグループなど4社が日本国債のデジタル担保管理の実証実験を開始する.

機関投資家向けブロックチェーン「Canton Network」を活用し、リアルタイム取引を目指す.

業務効率化やコスト削減を図り、日本金融市場の国際競争力強化に寄与することが期待される.

みずほフィナンシャルグループなど4社は20日、日本国債を活用したデジタル担保管理の実証実験を開始すると明かした。

ブロックチェーンを活用したリアルタイム取引の検証

今回の実証実験は、みずほフィナンシャルグループや野村ホールディングス、日本証券クリアリング機構などが共同で実施する。

機関投資家向け金融に特化したブロックチェーン「Canton Network」を活用する計画だ。

既存のインフラとブロックチェーン技術を組み合わせることで、複数口座を跨ぐ権利移転や振替口座簿の更新を検証する。

発行済み有価証券としての日本国債の法的性質を維持したまま、24時間365日体制でのリアルタイムな担保取引の実現を目指す。

清算機関や機関投資家、顧客間の担保授受を想定したクロスボーダー対応も求められている。国内外の取引を含む様々なユースケースを確認していく方針だ。

なお、この取り組みは金融庁の決済高度化プロジェクトの一部として支援を受けており、実務面や法的側面の検証も慎重に進められる。

業務効率化と国際競争力の強化へ

米国など海外ではデジタルアセットの活用が急速に進んでいる。日本国内でも機運が高まっており、国内外の機関投資家から評価される日本国債のデジタル担保管理の実現が喫緊の課題となっている。

デジタル領域での可用性や流動性を維持し、強化することが金融市場の発展に不可欠だ。

また、法定通貨に連動するステーブルコインとの連携も期待されている。

実証実験を通じて、担保の差し入れや差し替えに関する事務作業の大幅な削減が見込まれる。既存システムとの連携を深めることで、金融機関と投資家双方の業務効率化やコスト削減につながる。

現物資産である日本国債をブロックチェーン上で管理し、新たな金融取引の価値を創出していく。

実証は段階的に進められ、市場にストレスがかかった状況下でのパフォーマンス評価も行われる。法令遵守や規程改正の要否を考慮しながら、実用化に向けた機能改善を検討する。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。