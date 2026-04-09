モルガン・スタンレーのビットコインETFが上場、手数料最安で

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米金融大手モルガン・スタンレーがビットコイン現物ETF「MSBT」を上場させた.

年間管理手数料は0.14%と、競合他社を下回る業界最安水準に設定されている.

巨大な顧客基盤を活用し、活況が続く現物ETF市場でのシェア獲得を目指す.

米金融大手モルガン・スタンレーは8日、現物ビットコインETFを上場させた。

業界最安水準の手数料で市場参入

モルガン・スタンレーが提供する「Morgan Stanley Bitcoin Trust（MSBT）」は、現物のビットコインを直接保有する上場投資信託だ。

投資家は仮想通貨を直接管理する手間をかけずに、価格変動の恩恵を受けることができる。

初期資金として約100万ドルが投入され、資産の保管はコインベースが担う。

MSBTの年間管理手数料は0.14%に設定されている。これは競合するブラックロックのIBITの0.25%や、グレースケールのミニトラストの0.15%を下回る水準だ。

同社は1万6,000人のアドバイザーを抱え、最大6兆2,000億ドルの顧客資産を管理している。

この巨大な販売網を活用し、富裕層や個人投資家に向けてMSBTを広く提供していく方針だ。米大手商業銀行として初の現物ETF上場となり、市場の注目を集めている。

活況が続く現物ETF市場の競争激化

米国の現物ビットコインETF市場は、2024年1月の承認以降、ブラックロックなどの商品を中心に急成長を遂げている。

これまでの純流入総額は、約560億ドルから900億ドルに達している。直近の6日にも4億7,100万ドルの資金流入が記録された。

ビットコインの価格は現在、6万8,000ドルから7万3,000ドルの範囲で推移している。価格変動が続く中でも、機関投資家からの強い需要が確認されている。

現在、10以上のETFが市場に存在し、運用資産総額は900億ドル規模に膨らんでいる。モルガン・スタンレーの参入は、この巨大市場における競争をさらに激化させる要因となる。

同社は証券取引プラットフォームとの統合を進めるなど、仮想通貨関連のサービス拡充に注力している。

今後はイーサリアム（ETH）などのETF展開も視野に入れており、業界全体の成長を後押ししていくと期待されている。

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