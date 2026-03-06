三菱UFJ銀行の半沢頭取、ブロックチェーンとAIの未来語る

Key Notes

三菱UFJ銀行の半沢頭取がFIN/SUM 2026でブロックチェーンとAIの活用について講演した.

国債や株式など伝統的資産の権利移転を可能にする実証実験が進行中であることを明かした.

銀行業界全体でデジタル技術を活用し、金融仲介機能の強化や企業の成長支援を目指す方針を示した.

三菱UFJ銀行の半沢淳一取締役頭取は5日、フィンテック関連の大型イベントでブロックチェーンとAIの活用に関する講演を行った。

ブロックチェーンとAIが創る新たな金融エコシステム

東京の丸ビルホールで開催されているFIN/SUM（フィンサム）2026は、今年で10周年を迎える大型イベントだ。今回のテーマは「AI×ブロックチェーンが創る新金融エコシステム」となっている。

全国銀行協会の会長も務める三菱UFJ銀行の半沢淳一取締役頭取は、銀行業界の戦略的方向性を示す重要な講演を行った。

講演では、暗号資産（仮想通貨）の基盤技術であるブロックチェーンとAIの融合について詳しく解説された。

現在、国債や上場株式、投資信託、社債といった伝統的資産の法律上の権利移転を可能にする実証実験が進行中だ。仮想通貨の枠を超え、既存の金融資産をデジタル化する動きが本格化している。

特に、決済領域におけるステーブルコインの活用にも期待が寄せられている。

こうした技術革新の背景には、金融業界の好調な業績環境がある。1月末から2月初めにかけて発表された3メガバンクの第3四半期決算では、過去最高の当期利益を更新した。

強固な経営基盤を背景に、金融機関は次世代のデジタル技術への資金投入を積極的に進めている状況だ。

金融仲介機能の強化とスタートアップ支援の加速

半沢氏はまた、政府が掲げる中長期的な潜在成長率の引き上げに向けた成長戦略への対応についても触れた。

企業の成長を支援し、経済全体の成長と分配の好循環を実現するためには、銀行の金融仲介機能の強化が不可欠だ。そのためには、目利き力の向上やリスク管理の高度化が求められている。

同イベントは日本フィンテックウィーク2026の一環として開催されており、国内外の専門家や企業リーダーによる議論が活発に行われている。

社会課題解決型のスタートアップを対象としたコンペティションも実施された。創業10年以内で調達資金が1000万ドル以下の企業による最終ピッチが行われ、新たなイノベーションの創出が期待されている。

銀行業界がAIとブロックチェーン技術を実務にどう組み込んでいくか、その最新動向に多くの関心が集まっている。

半沢氏は6日にも環境省のESG金融ハイレベル・パネルに参加する予定だ。金融機関の持続可能性と社会課題解決に向けた取り組みは、今後さらに加速していくとみられる。

