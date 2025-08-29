9月中に仕込みたい100倍銘柄4つ｜ビットコイン関連やプレセール

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場では、ビットコインの動向と連動しながらも独自の成長軌道を描く革新的プロジェクトが注目を集めています。

特に今が仕込み時とされるプレセール中の次世代銘柄は、100倍狙える可能性を秘めた魅力的な投資機会として話題になっています。

ビットコイン関連プロジェクトから、革新的なミームコイン、そして実用性重視のDeFiプロトコルまで、9月中に仕込みたい4銘柄に注目が集まっています。

ハイパーリキッド：プロトレーダー向けDEXの王者

ハイパーリキッド（HYPE）は、2024年の仮想通貨市場で最も成功したプロジェクトの一つとして急成長を遂げました。

約7ドルでの公開から最高値50ドル近くまで上昇し、現在も45ドル前後で安定した価格を維持しています。

このプロジェクトの特徴は、従来の分散型取引所（DEX）とは一線を画す本格的なオーダーブック機能と、迅速な注文執行システムにあります。

9月中の価格動向次第では、ビットコインの今後とともに上昇余地を残していると分析されています。

Ethena：革新的ステーブルコインエコシステム

Ethena（ENA）は、世界第3位の合成ステーブルコインUSDeを中心とした革新的なプロトコルを運営しています。

このプロジェクトは、現物ポジションと先物ポジションを組み合わせたベーシス・トレード戦略により、安定性と利回りを同時に実現している点が画期的です。

2023年のFTX破綻後に立ち上げられたEthenaは、先物契約裏付けステーブルコインの概念を実現したプロジェクトとして注目されています。

DeFi市場の拡大と共に、ENAトークンの需要も増加傾向にあり、9月中の投資タイミングとしては非常に魅力的な選択肢となっています。

Bitcoin Hyper：ビットコインの今後に関与するレイヤー2

現在プレセール中のBitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインエコシステムに革新をもたらす次世代のレイヤー2ソリューションとして大きな注目を集めています。

既に1600万ドル以上の資金調達に成功しており、その勢いは止まる気配がありません。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を採用することで、ビットコインネットワーク上での取引速度を大幅に向上させ、手数料を削減することを目標としています。

この技術により、従来のビットコインでは困難だったDeFiアプリケーションやNFTマーケットプレイスの構築が可能になります。

Bitcoin Hyperの買い方は非常にシンプルで、公式サイトからウォレットを接続し、ETH、USDT、BNBでの購入が可能です。

現在のプレセール価格は段階的に上昇する仕組みとなっており、早期参加者ほど有利な価格での購入ができます。

Bitcoin Hyperの今後の展開では、メインネットローンチ後のビットコインエコシステムでの実用化が期待されています。

初期セールでの人気ぶりからBitcoin Hyperの詐欺を疑う声もありましたが、公平な情報開示や資金調達の圧倒的な実績で、根拠のない噂を跳ね除けています。

TOKEN6900：ミームコインの新星

TOKEN6900（T6900）は、2000年代初頭のインターネット文化にオマージュを捧げるユニークなミームコインプロジェクトです。

ホワイトペーパーによると、意図的に従来のクリプト業界の約束や実用性を拒否し、純粋なミーム文化とコミュニティ主導の投機に特化しています。

総供給量は930993091トークンで、これはSPX6900より1つ多い数となっており、プロジェクトのユーモラスな性格を象徴しています。

T6900の買い方は、公式プレセールサイトからウォレットを接続し、ETH、BNB、USDT、またはクレジットカードでの購入が可能です。

現在のプレセール価格は0.007075ドルで、2日ごとまたは各段階の売り切れまで価格が上昇する仕組みとなっています。

T6900は今後、主要な分散型取引所への上場を予定しており、コミュニティ主導の成長戦略を通じて価値向上を目指しています。

プロジェクトは5%のトークンを将来のエアドロップやトークンバーンに確保しており、長期保有者への報酬システムも充実しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。