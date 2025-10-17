米Newsmax、ビットコインとトランプコインの購入計画承認へ

Key Notes

Newsmaxが、ビットコインとトランプコインに最大500万ドルを配分する計画を承認.

規制緩和や会計基準の変更が、企業の仮想通貨導入を後押し.

トランプ政権の仮想通貨推進策と連動し、企業の資産戦略に変化が起きている.

米メディア大手Newsmaxは16日、取締役会がビットコイン（BTC）とトランプコイン（TRUMP）を購入する戦略計画を承認した。

今後12カ月で最大500万ドル相当を市場状況に応じて購入する方針で、近日中に最初の取得を実施する見込みだ。

Newsmaxクリストファー・ラディCEOは「ビットコインは暗号資産（仮想通貨）のゴールドスタンダードになりつつあり、当社の準備資産に加えることは重要な指標になる」と述べた。

同社はトランプコインを購入するニューヨーク証券取引所（NYSE）上場企業として初めてとなる見通しだ。

NYSE初のトランプコイン保有企業へ

BitcoinTreasuriesのデータによると、上場企業が保有するビットコインは総流通量の4.7%超を占めており、100社以上の企業がビットコインやその他の仮想通貨をバランスシートに保有している。

Newsmaxはこの流れに加わる形となる。

同社が追加を計画しているトランプコインは、トランプ大統領が今年初めにローンチしたミームコインで、ソラナ上でTRUMPとして取引されている。

コインベースのデータによると、流通コインの価値は12億ドルを超え、総市場価値は約60億ドルに達している。

ラディCEOは「トランプコインを仮想通貨投資の計画に加えることにも興奮している。トランプ大統領の成功と連動すると信じており、これまでのところ印象的な成果を上げている」と述べた。

同社は追加の仮想通貨取得について、市場状況、運用要件、戦略目標に基づいて評価していく方針を示している。

市場状況の変化に応じてデジタル資産戦略を調整する柔軟性も維持する。

機関レベルの管理体制を構築

Newsmaxはデジタル資産の保管と管理について包括的なプロトコルを確立し、仮想通貨準備金の安全な保管と取り扱いを確保している。

今回の動きは、トランプ大統領が3月に米国向けの戦略的ビットコイン準備金の創設を表明したことと連動している。

この基金は、没収された政府保有ビットコインから始まり、他のおすすめ仮想通貨で構成されるデジタル資産備蓄によって成長する見込みだ。

Newsmaxは2025年3月、歴史的なプライベート優先株調達の後、NYSEに上場した。

同社の今回の決定は、企業財務におけるデジタル資産採用の新たな段階を示すものとして注目される。

