OKX、WBTCなど12取引ペアを上場廃止へ｜9月8日に実施

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。
Key Notes
- OKXが9月8日にWBTCなどを含む12の現物取引ペアを上場廃止する.
- 上場廃止の理由は、対象資産が取引所の上場基準を満たさなかったため.
- 対象資産の入金は即時停止され、出金は12月1日まで対応する.
暗号資産（仮想通貨）取引所OKXは1日、6つの仮想通貨に関連する12の現物取引ペアを9月8日に上場廃止すると公表した。
対象はWBTC、JST、BTT、ERN、GLMR、MOVRの6銘柄で、上場基準を満たさなくなったことが理由とされている。
同時に対象銘柄の新規入金は9月1日から停止され、出金は12月1日午後4時まで可能となっている。
ユーザーには未約定注文を期限前にキャンセルするよう求めており、未処理の注文は自動的にシステムにより執行される。
上場廃止の詳細と影響範囲
今回廃止される取引ペアは、WBTC/USDT、WBTC/BTC、JST/USDT、BTT/USDT、ERN/USDT、GLMR/USDT、MOVR/USDTを含む計12ペア。
北京時間9月8日午後3時40分から午後4時にかけて、戦略取引ボットも段階的に無効化される。
上場廃止後、これらのアルトコインはユーザーのポートフォリオ内で取引不可資産として分類される。
未約定注文のキャンセル処理には1から3営業日を要する可能性があり、ユーザーは期限前の対応が推奨されている。
OKXは声明で、プラットフォームの品質維持のため全上場取引ペアのパフォーマンスを継続的に監視し、上場資格を定期的に見直していると説明している。
仮想通貨業界の上場廃止動向
仮想通貨取引所による定期的な上場廃止は業界標準となっており、流動性不足や取引量低下、技術的問題などが主な要因となる。
OKXは2025年7月にもX、BSV、GOGなど複数のトークンを上場廃止しており、今回の措置も同様の資産見直しの一環とみられる。
市場関係者は、このような措置が取引環境の最適化と仮想通貨投資の保護につながる一方で、該当資産の保有者には迅速な対応が求められると指摘している。
