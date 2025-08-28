ビットコイン、10万ドル割れ予測｜価格と関連銘柄はどうなる？

This content is provided by a sponsor

分散型予測市場ポリマーケットは27日、トレーダーの61%が2025年末までにビットコイン（BTC）が10万ドルを下回ると予測しました。

この数値は25日の72%から若干改善したものの、依然として弱気心理が根強いことを示しています。

現在、ビットコインは11万4000ドル付近で取引されており、心理的な節目である10万ドルを約12.3%上回っています。

この予測市場では活発な売買が続き、市場参加者が価格下落に備えたヘッジやポジション調整を行っている様子が見られます。

ビットコインの今後を左右する要因

この弱気な見通しの主な要因として、大口投資家からの売り圧力に対し、機関投資家の需要が追いつかない懸念が挙げられています。

規制の不確実性も、潜在的な機関投資家の参入を躊躇させる要因となっています。

さらに、根強いインフレ圧力と景気減速の兆候が、リスク資産全体への投資意欲を冷ましている可能性があります。

テクニカル分析の観点から、9万ドルから9万5000ドルの主要サポートラインが重要な注目点となります。

このレベルを下回った場合、さらなる売りが加速する恐れがあります。

専門家の見解と長期的な展望

ポリマーケットの弱気データにもかかわらず、一部の業界専門家は現在の価格調整を市場成熟化の一環として捉えています。

アナリストは、これまで一部の大口投資家に集中していた供給がより広範な個人・機関投資家に分散されることで、長期的にはビットコインの基盤が強固になる可能性があると述べています。

現在の取引パターンではボラティリティの低下傾向が見られ、劇的な価格変動よりも当面は横ばい推移が続くと予想されます。

一部の長期価格分析では、依然として強気シナリオが維持されています。

ビットコインの今後は、2027年12月までに26万9559ドルから32万3144ドルに達する可能性があり、時間軸によって市場期待が大きく異なることが浮き彫りになっています。

ビットコインの可能性を広げる新星Bitcoin Hyper

ビットコインの将来については様々な見解が交錯していますが、市場の関心はビットコイン本体だけでなく、そのエコシステムを拡張する新プロジェクトにも向けられています。

その中でも現在大きな期待を寄せられているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは、ビットコインが抱えるトランザクション速度やスマートコントラクト機能不足の課題解決を目指しています。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）とZKロールアップをビットコイン基盤に統合する史上初の試みです。

単なる価値保存手段から、分散型アプリケーション（dApps）やWeb3.0ゲーミングで活用できる真のWeb3.0資産へ進化させることが可能になります。

この革新的アプローチは既に多くの投資家の関心を集めており、プレセールで1200万ドル以上の資金調達を達成しました。

初期セールでの人気ぶりからBitcoin Hyperの詐欺を疑う声もありましたが、公平な情報開示や資金調達の圧倒的な実績で、根拠のない噂を跳ね除けています。

CoinsultとSpywolfという二つの独立した監査法人による審査を受けており、透明性の確保にも取り組んでいます。

現在のプレセール価格は約0.012725ドルと、まだアクセスしやすい水準にあります。

Bitcoin Hyperは今後、メインネットローンチ予定の2025年第3四半期が重要な節目となります。

HYPERトークンの買い方は、公式ウェブサイトからETH、USDT、BNB、または暗号資産対応のクレジットカードで対応できます。

ビットコインエコシステムの次の波に乗りたい投資家にとって、この機会は見逃せないかもしれません。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。