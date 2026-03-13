Pump.funがソラナ以外に展開か、ETHなどにサブドメイン登録

Key Notes

Pump.funがBaseやイーサリアムなどのサブドメインを登録し、マルチチェーン展開の準備を進めている.

Xのプロフィールからソラナのロゴを削除し、総合的な取引アプリへの転換を図る.

複数チェーン対応による流動性の分散などの課題がある一方、PUMPトークンの価値見直しも期待される.

ミームコインのローンチパッドであるPump.funは12日、イーサリアム（ETH）、Base、BSC、モナド（MON）のサブドメインを登録したことが分かった。

同時に、公式X（旧Twitter）のプロフィールから「ソラナ」のロゴを削除している。

複数チェーンへの拡大と戦略の転換

今回の動きは、これまでソラナ基盤のミームコインに特化していた同プラットフォームにとって、大きな戦略の転換となる。

新たな方針として、より幅広い暗号資産（仮想通貨）を扱うオールインワンの取引アプリを目指している。

Vyperの買収やMoonPayとの提携を通じ、異なるチェーン間での取引を円滑にするインフラ整備を進めている。

ユーザーはネットワークの違いを意識せずに取引できるようになる見込みだ。

この動きは、仮想通貨の分散型金融（DeFi）分野における一般的な成長モデルに沿っている。特定の分野で成功を収めた後、機能を拡張してより多くのユーザーを取り込む戦略だ。

Pump.funは、最新のミームコインから主要な仮想通貨まで、単一の画面で取引できる環境の構築を進めている。

市場での競争と今後の課題

仮想通貨市場において、ミームコインの分野は価格変動が激しくニッチな市場だ。イーサリアムなど複数のチェーンに対応し、流動性の高い資産をサポートすることで、より安定した多様なユーザー層の獲得を目指す。

ソラナなど既存のマルチチェーン対応の分散型取引所（DEX）と直接競合することになり、市場の勢力図に変化をもたらす可能性がある。

一方で、複数のブロックチェーンをまたいでセキュリティや使いやすさを維持することは、技術的な課題を伴う。チェーンが増えることで、取引に必要な資金が各ネットワークに分散してしまうリスクも指摘されている。

これはマルチチェーン展開において共通する課題だ。プラットフォームの拡大に伴い、ネイティブトークンPUMPの用途や価値が見直される可能性もある。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。