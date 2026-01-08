Pump.fun取引高が20億ドル超、ソラナミームコイン市場回復で

Key Notes

Pump.funの1日あたりの取引高が20億ドルを超え、過去最高を記録した.

ソラナ上のDEXランキングでRaydiumを抜き2位となった.

ミームコイン市場の活況とソラナの低コストなインフラが成長を牽引している.

ソラナ（SOL）基盤のミームコインローンチパッドPump.funは6日、1日の取引高が20億ドルを突破し、プラットフォームとしての過去最高記録を更新した。

Pump.funのネイティブトークンであるPUMPは、24時間で3.5%上昇し0.00247ドルとなったが、依然として過去最高値からは低い水準にある。

PumpSwapが支配

今回の取引高のうち、関連プロトコルであるPumpSwapが約19億5000万ドルを占めており、エコシステム内での支配的な役割を示している。

この記録的な活動により、同プラットフォームは1日で387万ドルの手数料収入を得て、153万ドルの収益を生み出した。

この急成長により、ソラナ上の分散型取引所（DEX）のエコシステム内での順位にも変動が生じている。

Pump.funはRaydiumなどの競合を抜き、取引高で2位の座を獲得した。現在、首位を維持しているのはMeteoraで、その取引高は21億4000万ドルとなっている。

上位2つのプラットフォーム間の差は縮まっており、ソラナDEX市場における競争の激化を示唆している。

ソラナミームコイン市場の活況

今回の取引高急増の主な要因は、ソラナベースのミームコイン市場における大幅な反発だ。

市場全体の時価総額は、この期間に479億4000万ドルに達し、活発な取引活動を生み出した。

特にFARTCOINやPNUTといった特定のトークンが価格を大きく上昇させ、プラットフォームへの関心を高める原動力となっている。

また、ソラナ自体のインフラストラクチャの利点も、ユーザーの利用を促進する重要な要素だ。

低い取引手数料と高い処理能力により、ソラナDEXは2025年の大半を通じて、月間取引高で他のチェーンをリードしてきた。

