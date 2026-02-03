DeFiバブル前のイーサリアム再来か ｜qONEプレセールが始動

This content is provided by a sponsor

仮想通貨市場はサイクルで動くことが多く、どのサイクルにも「価値のあるインフラ系プロジェクトが、注目を集める前に静かに取引される期間」が存在します。

イーサリアムも、DeFiが本格的に広がる前には同じような局面を経験しました。

当時は価格よりも、基盤となる仕組みやセキュリティの構築に開発者の関心が向けられていたのです。

こうした局面は、市場が不透明感に包まれ、投資家の関心が「ファンダメンタルズ」から「短期的な価格変動」へと逸れているときに訪れやすくなります。

そしてこのタイミングこそが、初期段階のインフラ系プロジェクトが、他のプロジェクトと差をつける瞬間でもあります。

qONE（qONEトークン）は、まさにそのフェーズで市場に登場しました。

qONEは、セキュリティを重視した仮想通貨プレセールとして位置づけられており、将来を見据えた設計が特徴です。

実用性のあるアルトコインを探している投資家にとって、注目すべき仮想通貨と言えるでしょう。

qLABSとは？仕組みをわかりやすく解説

qLABSは、ブロックチェーンが今後直面する大きな課題「量子コンピュータの実用化によって暗号技術が脆弱になるリスク」に焦点を当てたセキュリティ基盤です。

現在、多くのブロックチェーンは、将来的に量子攻撃で破られる可能性のある暗号方式に依存しています。

qLABSは、既存チェーンや資産移行を前提とせず、現在のネットワーク上に新たなセキュリティレイヤーを追加することで、ユーザー体験を変えずにトランザクションや署名を守ります。

中核となるのは、ポスト量子暗号とゼロ知識証明を組み合わせた検証技術です。

将来、従来の暗号方式が破られる状況になったとしても、量子耐性レイヤーは維持され、ウォレットやトークン、スマートコントラクトを既存のエコシステム上で使い続けることができます。

この技術基盤として採用されているのが、01 Quantumが開発した「IronCAP™」です。

NIST（米国標準技術研究所）承認のポスト量子暗号システムで、一般的なコンピュータ環境で動作するため、現在のブロックチェーンでも実用性を保ちつつ、将来の計算環境の変化にも対応できます。

qLABSは、この技術を以下のような複数のプロダクトにも展開しています。

量子耐性トークン

Q-Safe Wallet

量子時代の決済を想定したステーブルコイン基盤

コアコードを変更せずにセキュリティを統合できる開発者向けツール

qLABSの目標は、既存のブロックチェーンを作り直すことなく、これまでの仕組みを守ること。

そのために、現実的なセキュリティレイヤーを提供することを目指しています。

qONEトークンのユーティリティ

qONE（qONEトークン）は、qLABSの「Quantum-Sigウォレット」を通じて量子耐性セキュリティを提供する、qONE Security Protocolの中核トークンです。

供給量は固定されており、qONEは以下の役割を担っています。

量子認証（QFA）の有効化

二重署名検証にかかるトランザクション手数料の支払い

取引所やカストディアン向けの一括トランザクション処理

ステーキングによるプロトコル利用権の付与

qONEはHyperliquid上で発行され、ERC-20互換として設計されています。

アクセス性を確保しながら、量子コンピュータによる将来的な攻撃から資産を守る量子耐性セキュリティ機能を備えています。

一般ユーザーは、qONEを使って手数料を支払うだけで、量子耐性セキュリティを有効化できます。

一方、取引所や事業者などには、ステーキングや検証処理の一括購入を通じて、エンタープライズ向けの量子耐性セキュリティが提供されます。

また、qONEの保有者には以下のような役割が付与される予定です。

ガバナンス権 ：プロトコルのアップグレード、手数料設計、セキュリティ強化に関する投票

：プロトコルのアップグレード、手数料設計、セキュリティ強化に関する投票 買い戻し設計：他の仮想通貨や法定通貨で支払われた手数料を原資に、qONEを買い戻し（バイバック）

この構造により、プロトコルの利用が拡大するほど、qONEへの継続的な需要が生まれます。

qONEのプレセール詳細｜スピード重視の設計

qONEの仮想通貨プレセールは、2月5日に開始されます。

プレセールの目的は、効率的に資金を調達し、速やかにプロダクト展開とエコシステム拡大へ移行することです。

総供給量は10億トークンで、プレセール配分は以下の通り。

初期支援者向け ：6.5％

：6.5％ 初期コミュニティラウンド ：4.5％

：4.5％ 一般公開セール：2％

ローンチ時の流通量が抑えられ、初期段階での過度な希薄化を避ける設計となっています。

アンロックスケジュールは、段階的な解除モデルを採用。

チームやアドバイザー向けトークンは、長期のベスティング（段階的な配布）により、短期売却を抑えつつ長期的な利害一致を重視する設計です。

加えて、流動性・トレジャリー・コミュニティ向けの配分を厚くし、エコシステムの資金基盤を確保しています。

qLABSのチーム構成も、プロジェクトの信頼性を高める要素です。

主なメンバーは以下の通り。

Antanas Guoga（最高責任者）

Andrew Cheung（qLABS CTO／01 Quantum Inc. CEO）

Ada Jonuse（エグゼクティブ・ディレクター）

Gintautas Nekrosius（CMO）

暗号技術の専門性、企業向けセキュリティの知見、実務運営の経験を兼ね備えたチーム構成は、初期段階の仮想通貨プレセールとしては珍しい水準です。

qONEはミームコインの短期的な話題性ではなく、拡大するセキュリティ需要を見据えた基盤プロトコル型のアルトコインと言えるでしょう。

2026年にqONEが注目される理由

仮想通貨市場では、サイクルが進むにつれて、スピードや新規性よりも安全性や信頼性が重視されるようになります。

DeFiの広がりによってイーサリアムは進化し、機関投資家の参入がコンプライアンスやカストディの整備を進めました。

そして次の流れとして浮上しているのが、量子コンピューティングです。

量子セキュリティが理論から実務段階へと進むにつれ、企業や政府の間でも対応可能なインフラへの需要が高まっています。

qONEは、その需要にいち早く応える仮想通貨プレセールとして、数年先を見据える投資家にとって、将来的な課題と向き合う選択肢となるでしょう。

セキュリティがやがて「選択肢」ではなく「前提条件」になるからこそ、qONEは2026年に向けて購入すべき仮想通貨の1つと見られています。

