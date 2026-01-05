ストラテジーBTC戦略を著名経済学者が批判｜株価は47%急落

Key Notes

シフ氏はストラテジーの株価がS&P500構成銘柄ならワースト6位相当だと指摘.

12月に約1511億円相当のBTCを追加購入し保有量を拡大.

継続的な購入が必要な同社のビジネスモデルに懸念.

経済学者のピーター・シフ氏は1日、ストラテジーのビットコイン（BTC）投資戦略を批判した。

同社株はS&P 500指数に含まれていないが、仮に構成銘柄であった場合、2025年の47.5%下落は同指数内でワースト6位に相当すると指摘している。

セイラー氏の戦略が「株主価値を毀損」

シフ氏によると、マイケル・セイラー氏が唱える「企業にとって最善の策はビットコインの購入だ」という持論に疑問を呈した。

Strategy isn’t in the S&P 500. But if it were, its 47.5% decline in 2025 would make it the 6th worst-performing stock in the index. @Saylor claims the best thing a company can do is buy Bitcoin. Well, that’s basically all $MSTR did, and the strategy destroyed shareholder value. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 31, 2025

「MSTRがやってきたのは基本的にそれだけであり、この戦略は株主価値を毀損した」と主張している。

同社は2025年12月1〜7日に1万624BTCを約9億6270万ドルで取得。

その後も購入を継続し、12月29日時点の総保有量は67万2497BTCに達した。

これはビットコイン総供給量の約3.2%に相当する。

しかしビットコイン価格が2025年10月のピーク約12万6000ドルから9万ドル台へ約30%下落。

ビットコイン関連株であるストラテジーはNasdaq 100指数で2025年最悪のパフォーマンスを記録した。

優先株配当の引き上げに「自暴自棄」と批判

シフ氏はさらに、同社の優先株STRCの配当率が11%に引き上げられたことを批判。

10%の支払いすら厳しい状況で11%に引き上げるとは、どれだけ自暴自棄なのか。

これは優先株がジャンク（紙くず）であることを証明していると明かした。

同社は現在、複数の優先株シリーズで年間約8億2400万ドルの配当義務を負う。

これに対応するため22億ドルの現金準備を積み立てており、約2年半分の配当をカバーできると説明している。

一方、MSCIは1月15日に、デジタル資産保有が総資産の50%超の企業を指数から除外するかどうかの決定を予定。

除外された場合、JPモルガンは最大88億ドルの資金流出が生じる可能性を試算しており、ビットコインの下落と併せて同社の先行きに市場の警戒感は強い。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。