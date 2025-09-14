ソラナ、135%上昇で600ドル到達へ｜的中アナリストが大胆予測

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）アナリストは12日、ソラナ（SOL）が近い将来600ドルまで上昇する可能性があるとの見通しを示しました。

この予測は、過去にソラナの価格動向を正確に言い当てた実績があることから、市場の注目を集めています。

同氏は、ソラナが現在の水準から135%の上昇を見せると分析しています。

$1,314.41 is the main target for Solana $SOL after breaking out of a cup and handle! pic.twitter.com/RkwosDpwnB — Ali (@ali_charts) September 12, 2025

ソラナ 今後の価格を専門家が大胆予測

X（旧ツイッター）で14万1000人以上のフォロワーを持つアナリストのクリプト・ブレット氏は、ソラナの価格が短期的に600ドルに達するとの予測を発表しました。

同氏は以前、ソラナが調整局面にあった4月の時点でその後の価格上昇を予測しており、今回の発言も信頼性が高いとされています。

ソラナは今後、6ヶ月にわたる価格の停滞期間を経て回復へ向かい、数ヶ月で力強い反発局面に入る可能性があるという点になります。

このような強気な見方は同氏だけではありません。

他のアナリストの中には、長期目標として5000ドル、さらには衝撃的な6355ドルに達するとの見解を示す専門家もいます。

これが実現すれば、94万円を超える水準となる計算です。

ファンダメンタルズの面では、ミームコインのブームがエコシステム全体を活性化させています。

ソラナ基盤のミームコインの時価総額は合計で200億ドルを超えており、分散型取引所（DEX）が処理した取引量は1020億ドル以上に達しました。

この数値はイーサリアムとベースの合計取引量を上回る規模となっています。

現物ETF承認期待も価格上昇を後押しする要因として指摘されております。

2025年に期待される動きとして、SECによる承認の可能性が高まっているとの報道もあり、これが実現すればさらなる機関投資家の資金流入が見込まれます。

ビットコインL2銘柄、1500万ドル調達で急浮上

ビットコインの堅牢なセキュリティと、ソラナのような高速処理能力を融合させることを目指す、Bitcoin Hyper （HYPER）が登場しました。

Bitcoin Hyper は、ビットコインのレイヤー2ブロックチェーンとして、取引速度の向上とスケーラビリティ問題の解決を目指すプロジェクトとなっています。

ホワイトペーパーによると、低遅延で取引を処理するレイヤー2ソリューションを導入することで、速度を大幅に改善し、コストを削減するとされています。

プレセールの段階で既に1500万ドル以上を調達した実績は、市場からの高い期待を物語っているでしょう。

このプロジェクトは、ソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、高速でスケーラブルなスマートコントラクトをビットコインエコシステムに導入することを可能にしています。

専門家はHYPERの価格予想について、2025年から2030年にかけて0.0395ドル程度まで上昇する可能性があるとの見方が示されています。

現在のプレセール価格から考えると、大幅な成長ポテンシャルを秘めているといえるでしょう。

HYPERの買い方は、公式ウェブサイトを通じてETH、USDT、BNB、クレジットカードでの購入が可能となっています。

次世代のソラナに続く大きな飛躍を遂げる可能性を秘めているとして、今後の動向から目が離せないプロジェクトの一つと言えます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。