ソラナは今後、投機から実用性重視へ｜1000万ドル調達で急浮上

ブロックチェーン分析企業メサーリが15日に公開したソラナ（SOL）の第2四半期レポートによると、ネットワーク収益は前期比44.2%減の5億7640万ドルとなりました。

これは第1四半期に記録的な取引量を牽引したミームコイン投機の減少が主な要因となっています。

投機的な活動が落ち着く中で、ソラナは今後、実用的なインフラ整備への転換が鮮明になってきています。

ソラナは今後の成長基盤を堅実に構築

投機的な取引が減少した一方で、ソラナの基礎的な指標は健全性を示しています。

DeFiプロトコルにロックされた総価値（TVL）は前期比30.4%増となる86億ドルに達しました。

この数値はソラナが昨年11月にトロンを抜いて以来、仮想通貨6位の地位を維持し続けていることを示しています。

リキッドステーキングの普及により、ネットワークの分散化を測るナカモト係数も21に改善されました。

これはソラナのセキュリティ向上を意味する重要な進歩と評価されています。

機関投資家による採用も進んでおり、米国では初となるステーキング機能を持つ仮想通貨ETFが承認されるなど、市場の成熟度が高まっています。

技術面では、Alpenglowと呼ばれるコンセンサスメカニズムの全面改修により、取引承認時間が現在の約12.8秒から100-150ミリ秒へと100倍近く短縮される予定です。

この大幅な改善により、ソラナのパフォーマンスがさらに向上することが期待されています。

投機的活動の減少と健全な成長への転換

第2四半期の分散型取引所（DEX）における日間平均スポット取引量は45.4%減となる25億ドルとなりました。

これは第1四半期に活発だったミームコイン投機の沈静化を反映しています。

アプリケーション収益キャプチャ率は126.5%から211.6%に上昇しており、これはオンチェーン経済活動に対して強力な収益化が行われていることを示しています。

実世界資産（RWA）の価値も前期比23.9%増となる3億9060万ドルに成長しています。

Ondo FinanceのUSDYとOUSGがそれぞれ1億7520万ドルと7960万ドルとなり、上位2つの資産となっています。

この成長は、ソラナが投機的な用途だけでなく、実用的な金融インフラとしても評価されていることを物語っています。

1000万ドル調達のBitcoin Hyperが新たな注目株に

ソラナは今後の安定成長への道筋を着実に歩んでいる一方で、仮想通貨業界では次世代技術への期待も高まっています。

特に注目されているのが、ビットコインの課題解決を目指すレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは既に1000万ドルを超える資金調達を達成しました。

ホワイトペーパーによると、ソラナバーチャルマシン（SVM）を統合したレイヤー2ネットワークとして設計されています。

このプロジェクトは、ビットコインの堅牢なセキュリティを保ちながら、ソラナレベルの高速処理を実現することを目指しています。

ステーキングでは最大150%という高い年間利回りを提供しています。

Bitcoin Hyperの買い方については公式サイトで詳しく説明されており、ETH、USDT、BNB、ソラナなどで購入可能となっています。

Bitcoin Hyperの今後については、Q3 2025年のメインネット稼働、Q4 2025年の取引所上場、2026年Q1のDAO設立というロードマップが示されています。

このように、ソラナは今後も実用性を重視した持続可能な成長を続ける一方で、Bitcoin Hyperのような革新的なプロジェクトが次世代ブロックチェーン技術の可能性を広げています。

両プロジェクトの動向は、仮想通貨市場全体の健全な発展にとって重要な指標となるでしょう。

