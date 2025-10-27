ソラナvsリップル｜100倍期待の新しい仮想通貨も急浮上

This content is provided by a sponsor

アルトコイン全体の時価総額は24日、週間で5.39%上昇し、約1.63兆ドルで推移しています。

本格的なアルトコインシーズン到来を前に、暗号資産（仮想通貨）で資産形成を目指す投資家たちは判断を迫られています。

ソラナ（SOL）やリップル（XRP）のような実績あるアルトコインか、それともSnorter Bot（SNORT）のような新しい仮想通貨か、どちらに注目すべきかという判断です。

しかし、大型アルトコインの人気にもかかわらず、その巨大な時価総額は、ソラナやリップルの価格上昇余地を構造的に制限しています。

一方、Snorter Botは低時価総額銘柄として、その上昇ポテンシャルと革新性で急速に投資家の支持を集めつつあります。

大型時価総額がソラナ今後の価格に与える制約とは？

CoinMarketCapによれば、トップ10の仮想通貨であるソラナの時価総額は約980億ドルに達しています。

ソラナ価格は1月に294ドルでピークを記録しましたが、その後は下降トレンドが続いています。

執筆時点では、ソラナ価格は日足チャートで177ドルから187ドルのレンジで推移しています。

米中間の緊張の高まりが、この低調なパフォーマンスの一因とされています。

反転は予想されていますが、巨大な時価総額は価格にどう影響するのでしょうか。

大きな市場評価額を持つ主要アルトコインとして、SOLの上昇余地は、SNORTのような新興トークンと比較すると限定的です。

Xで32万9000人以上のフォロワーを持つ著名な専門家Bluntz Capitalは、今サイクルでソラナ将来価格が500ドルに到達する可能性を示唆しています。

しかし、100倍成長の見込みを持つSNORTと比較すると、SOLの大型時価総額と過去の上昇実績は、将来の成長余地という観点では劣勢です。

141億ドル市場規模でリップル価格はどこまで上昇できるのか？

リップルは、CoinMarketCapによると約1410億ドルの巨大な時価総額を持っています。

現在の価格は約2.3ドルで、過去には4万%もの上昇を記録しました。

この大きな時価総額は、今後の成長余地が限定的であることを示唆している可能性があります。

それでも、今サイクルで注目すべきアルトコインの一つです。

著名アナリストCryptoinsightuk氏は、XRP価格が次の上昇で8ドルから12ドルに達する可能性があると予測しています。

この価格になるには時価総額が約7000億ドルに達する必要がありますが、ポテンシャルは残っています。

例えば、現在の価格は2018年の最高値3.8ドルを下回っており、リップルは今後、今サイクルでこれを超える可能性があります。

また、直近30日で16%下落したことは、反発の余地を示唆しています。

新しい仮想通貨Snorter Bot

Snorter Botは、Telegramプラットフォーム上で動作する画期的な取引ボットです。

DeFiの利点と使いやすさを融合させ、2025年の新しい仮想通貨として注目されています。

このプロジェクトはソラナブロックチェーンを基盤とし、高速取引と業界最低水準の手数料（0.85%）、アンチラグプル保護などを提供します。

将来的にはイーサリアム（ETH）などへのマルチチェーン展開も計画しています。

プレセールでは、既に500万ドル以上を調達しました。

専門家は、ソラナやリップルと比較して時価総額が低いSNORTには、最大100倍規模の成長ポテンシャルがあると指摘しています。

実用性を重視した設計や著名アナリストからの評価も関心を集めていますが、新興プロジェクトであり、高いリスクも伴います。

今後の取引所上場やユーザー獲得状況が、その成長を左右します。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。