ソラナ創設者「停滞は死」｜イーサリアムとの哲学の違いを強調

Key Notes

ヤコヴェンコ氏は、ソラナが適応を止めれば「死」を迎えると警告し、継続的な反復開発の必要性を強調した.

この姿勢は、将来的な安定と不変性を目指すイーサリアムのブテリン氏の哲学とは対照的である.

ソラナは特定のチームに依存せず、具体的な課題解決を通じて常に「次のバージョン」へ進化し続けるべきだとした.

ソラナ（SOL）のアナトリー・ヤコヴェンコ共同創設者は18日、ブロックチェーンプロトコルが開発者やユーザーのニーズに適応し続けなければ「死」を迎えることになると警告した。

ヤコヴェンコ氏は、「ソラナは反復的なプロセスを決して止めてはならない」と述べ、停滞がプロジェクトの終焉につながるという考えを明らかにした。

この発言は、イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創設者の主張に対する直接的な応答としてなされたものだ。

ブテリン氏は以前、イーサリアムはいずれ開発者の介入なしに数十年間自立できる「ウォークアウェイ・テスト」に合格する段階に到達すべきだと述べていた。

停滞は死、進化こそが生存戦略

ヤコヴェンコ氏は、ブロックチェーンネットワークの進化がいかなる単一の組織や個人にも依存すべきではないと強調している。

同氏は、プロトコルの更新を推進するのは多様な貢献者のコミュニティであるべきだとし、「ソラナには常に次のバージョンが存在しなければならない」と語った。

同氏は、ブロックチェーンも他のコンピューティングプラットフォームと同様に技術的なライフサイクルの圧力を受けると指摘する。

初期のインターネットプロトコルやモバイルOSが適応に失敗して重要性を失った歴史的な例を挙げ、変化する市場環境や技術的状況の中で有用性を維持することがソラナの生存に不可欠だと説いた。

これは、最終的な安定性と不変性を重視するイーサリアムのアプローチとは対照的だ。

ソラナエコシステム成熟に期待

ソラナの開発軌跡について、ヤコヴェンコ氏は2020年のメインネット立ち上げ以来、取引速度の向上とコスト削減のために多数のアップグレードを行ってきたと振り返る。

具体的には、データ転送を改善するQUICの実装や、ネットワークの混雑を防ぐための局所的な手数料市場の導入などを挙げた。

また、ネットワークの信頼性を高めるためのバリデータクライアント「Firedancer」の開発など、具体的な問題に対処する姿勢を示している。

将来的には、ネットワークの取引手数料を活用してAIによる開発支援を行う構想も描いている。

ヤコヴェンコ氏は、すべての問題を解決することは不可能であり、どの問題に対処するかという困難な選択こそがプロトコルの整合性を保つために必要だと述べた。

現在のソラナには常に「次のバージョン」が待ち受けており、新たな貢献者によってエコシステムが成熟していくことへの期待を示して締めくくった。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。