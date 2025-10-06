ビットコイン、今後数週間で13.5万ドル到達か｜英SC銀行

Key Notes

スタンダードチャータード銀行が、2025年末までにビットコインが20万ドルに達するとの予測を再確認した.

現物ETFへの旺盛な資金流入と、米国政府機関閉鎖の可能性が短期的な強気材料として挙げられている.

10万ドルを超えて定着すれば、アルゴリズム取引などが作動し、20万ドルへの上昇が加速する可能性がある.

英スタンダードチャータード銀行のジェフリー・ケンドリックデジタル資産リサーチ責任者は5日、ビットコイン（BTC）が2025年末までに20万ドルに達するとの予測を再確認した。

同行の公式見解として、この大胆な予測はかつて野心的に見えたものの、現在ではますます達成可能になっていると説明されている。

ケンドリック氏は、ビットコインが数日以内に史上最高値を更新し、今後数週間で13万5,000ドルに達する可能性があると述べた。

このタイムラインは、以前の予測よりわずかに遅れているものの、同行のリサーチ部門は一貫してビットコインの価格動向に強気な姿勢を維持している。

20万ドルへの道筋を支える要因

ケンドリック氏は、予測のタイムラインを修正する上で、2つの短期的な触媒を特定した。

第一に、現物ビットコインETFへの継続的な力強い資金流入が価格上昇の基本的な原動力であると指摘する。

ETFを通じた機関投資家の参入は、以前の強気相場にはなかった持続的な買い圧力を生み出している。

第二に、米国政府機関閉鎖の可能性が予想外の強気要因として挙げられた。市場の不確実性は通常、機関投資家を代替の価値保存手段へと向かわせる。

同行の分析によると、ビットコインの今後は特に政府の先行きが不透明な時期において、伝統的な金融システム不安に対するヘッジとして見なされる傾向が強まっているという。

さらに、過去に経営難に陥った暗号資産（仮想通貨）関連企業からの売り圧力が減少したことや、ビットコインの半減期も、中期的な価格上昇に寄与する要因として挙げられている。

市場心理と今後の展望

スタンダードチャータード銀行の今回の発表は、基本的な見通しの変更ではなく、戦略的なタイミングの微調整と位置づけられる。

ケンドリック氏は、2025年末の20万ドルという目標は不変であるものの、そこに至るまでの道のりには若干のずれが生じたことを認めている。

同行の調査によると、一部の国や地域で規制上の逆風が吹いているにもかかわらず、ビットコインの価格動向は驚くべき回復力を見せている。

20万ドルという目標は現在の水準から約300%の上昇を意味するが、機関投資家の参入、供給量の限定、マクロ経済の不確実性の高まりといった要因が重なることで、達成は可能だと考えられている。

同行の分析はまた、ビットコインが過去の史上最高値を突破し、10万ドルを超える水準で取引を維持できれば、市場は新たな局面に入ると示唆する。

この価格帯では、アルゴリズム取引システムや機関投資家の投資規定が追加の買い注文を誘発し、20万ドルの目標に向けた動きが加速する可能性がある。

