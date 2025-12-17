カエル系仮想通貨がプレセールで236万ドル調達｜残り22日で終了

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）初のマイン・トゥ・アーン型ゲームであるPepeNode（PEPENODE）のプレセールが、終了まで残り22日となりました。

調達額はすでに236万ドル（約3億6000万円）を突破しています。

プレイヤーは仮想のマイニング施設を構築・運営し、その成果に応じて実際の仮想通貨報酬を獲得できます。

2001年に発売され累計400万本以上を売り上げた人気経営シミュレーション「ズー・タイクーン」の設計思想を活用。

戦略性のあるゲームプレイと仮想通貨報酬を組み合わせた新しいアプローチが関心を集めています。

タイクーン型ゲームを仮想通貨マイニングに応用

2001年にMicrosoftから発売された経営シミュレーションゲーム「ズー・タイクーン」は、発売から1年で100万本を超える販売を記録しました。

拡張パックを含めると300万本以上を売り上げ、シリーズ累計では400万本を突破した人気フランチャイズとなっています。

PepeNodeは、この経営シミュレーションゲームの設計思想を仮想通貨マイニングに適用したプロジェクトです。

プレイヤーは空の仮想サーバールームからスタートし、マイナーノードの配置や施設のアップグレードを通じて、仮想的なマイニング事業を構築していきます。

ズー・タイクーンでは動物園の運営とチケット販売の管理が求められましたが、PepeNodeではハッシュパワーの最適化と収益性の向上が目標です。

システムの設計次第でパフォーマンスが決まる点は、両者に共通する特徴といえます。

仮想通貨プレセール段階から参加者同士の競争が生まれており、単なるトークン購入とは異なる体験を提供しています。

実際のミームコインが報酬として獲得可能

PepeNodeが単なるシミュレーションゲームと異なるのは、ゲーム内の成果が実際の仮想通貨報酬に結びつく点です。

適切に最適化されたマイニング設定を構築したプレイヤーは、ペペコイン（PEPE）やファートコイン（FART）といったミームコインを獲得できます。

今後はドージコイン（DOGE）の追加も予定されているとのことです。

ゲーム内ではリーダーボードが設置され、上位のマイナーには追加報酬がエアドロップされる仕組みになっています。

デフレ設計で従来のGameFi問題に対処

過去のGameFiプロジェクトの多くは、プレイヤーの活動に対して新規トークンを大量発行することで報酬を支払っていました。

この結果、参加者が増えるほど供給が膨張し、トークン価値の希薄化を招くケースが多発しました。

PepeNodeはこの課題に対し、トークンバーン（焼却）メカニズムを導入しています。

ノードの取得や施設のアップグレードに使用されたPEPENODEトークンの70%は永久に焼却される仕組みです。

プレイヤーの活動が増えるほど循環供給量は減少し、デフレ圧力がかかる設計となっています。

この仕組みにより、報酬を即座に引き出すよりも、システムへの再投資を選択するインセンティブが生まれます。

より優れたマイニング設備は高い出力を可能にし、上位報酬へのアクセス権を開放するためです。

仮想通貨プレセールで236万ドル調達、残り22日で終了

PepeNodeのプレセールは残り約22日となり、現在の価格は0.0011968ドルです。

買い方は簡単で、ETH、BNB、USDT、またはクレジットカードでの購入に対応しています。

購入後は即座にステーキングが可能で、プレセール段階から報酬の獲得を開始できます。

また、2%のリファラル報酬プログラムも用意されており、紹介者のマイニング活動に応じた報酬を受け取ることが可能です。

プロジェクトは4フェーズのロードマップを公開しています。

現在のプレセールフェーズに続き、トークン生成イベント、DEXおよびCEXへの上場、そしてNFTベースのノードアップグレードを含むオンチェーンマイニングの本格稼働が予定されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。