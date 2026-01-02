WEEXが新規ユーザー向けプログラムを開始｜最大140万円獲得

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）取引所のWEEXが、新規ユーザー向けの3部構成ウェルカムプログラムを開始しました。

登録クーポン、入金ボーナス、先物取引報酬の3つのイベントで構成され、条件を満たすと合計で最大1万900USDT（約171万円）相当の特典を獲得できます。

入金不要で最大100ドル（約1万5700円）のクーポンがもらえる点が特徴で、初心者でも自己資金ゼロから取引を体験できる設計となっています。

登録だけで最大100ドルのクーポンを獲得

WEEXのイベント1では、アカウント登録と連絡先の認証だけで特典を受け取れます。

電話番号とメールアドレスを連携すると、10ドルから100ドル（約1570円〜1万5700円）の取引クーポンが付与される仕組みです。

この特典を受け取るために入金は必要ありません。

クーポンは先物取引やコピートレードの手数料に充当でき、初心者が自己資金を使わずに市場を体験できるのが魅力といえるでしょう。

なお、すべてのウェルカムボーナスは登録から30日以内に請求する必要があります。

本人確認を経て、クーポンは自動的に発行されます。

入金と取引で20%のボーナス還元

イベント2では、初回入金額に対して20%のボーナスが上乗せされます。

所定の取引量を達成することで、入金額に応じたUSDTが還元される仕組みになっています。

具体的には、100ドルを入金して5000ドルの取引を行うと20ドルのボーナスを獲得可能。

最大では1万ドルの入金と500万ドルの取引で2000ドル（約31万4000円）が受け取れます。

入金したUSDTは最低3日間アカウントに保持する必要があり、キャンペーン期間中の先物取引量のみがカウント対象となります。

WEEXは各ティアの条件を公開しており、隠された条件はないとしています。

先物取引量に応じた高額報酬

イベント3は、アクティブなトレーダー向けの報酬プログラムです。

先物取引の累積高に応じて、最大8900ドル（約139万7300円）のボーナスが設定されています。

取引量1000万ドルで1000ドル、さらに取引量が増えれば報酬も段階的に上昇していきます。

最高ティアでは4億ドル以上の取引量で8900ドルが付与されます。

WEEXは最大400倍のレバレッジを提供しているため、少額の資金でも取引量を積み上げることが可能です。

ただし、一部の手数料無料ペアは不正防止のため対象外となる場合があります。

規制上の理由から、バングラデシュ、ナイジェリア、ウルグアイ、スリランカ、キプロス、インドネシア、タイなどデリバティブ取引が禁止されている地域のユーザーは参加できません。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。