米政府、コインベース反対で仮想通貨規制法の支持取り下げも検討

米政府はコインベースが交渉に応じない場合、法案支持の撤回を検討している.

コインベースはSECの権限強化やステーブルコイン規制への懸念から支持を撤回した.

最大の争点は取引所によるステーブルコイン保有者への利回り提供の可否である.

米ホワイトハウスは17日、暗号資産（仮想通貨）取引所大手のコインベースが交渉に応じない場合、重要法案への支持を取り下げる可能性があると示唆した。

議論の対象は「CLARITY法」と呼ばれる包括的な規制法案で、上院銀行委員会での採決は16日に予定されていたが、直前で延期された。これは、コインベースが15日に支持を撤回したことが影響している。

この法案は、米国内の仮想通貨市場に統一的な連邦規制枠組みを設けることを目的としており、数ヶ月にわたる超党派の交渉で作成された。

しかし、業界最大手の反対により、成立の見通しは不透明となっている。

コインベースが法案に反対する理由

コインベースは、法案に含まれるいくつかの条項に強い懸念を示している。具体的には、DeFiの取引データへの政府アクセス拡大や、米証券取引委員会（SEC）の権限強化などが挙げられる。

こうした点を踏まえ、投資家の間では、今後伸びる仮想通貨プロジェクトを阻害しない規制が求められている。

また、ステーブルコインに関する規定が大手銀行を優遇し、競争を阻害する恐れがあると主張している。

ブライアン・アームストロングCEOはソーシャルメディアで公然と反対を表明し、これが採決延期の直接的な引き金となった。

現在の法案内容では、仮想通貨ネイティブな決済プロダクトのインセンティブが低下すると指摘している。一方で、規制の明確化自体は必要としつつも、過度な制限には慎重な姿勢を崩していない。

ステーブルコインの利回りが争点に

報道によると、ホワイトハウスは交渉の停滞に不満を抱いているという。最大の争点は、仮想通貨取引所がステーブルコイン保有者に対し、報酬として利回りを提供できるかどうかにある。

銀行業界と仮想通貨企業の間で、この点に関する意見の隔たりが大きい。政府側は、コインベースが金利面での譲歩案を示した上で交渉の場に戻ることを求めているとされる。

ホワイトハウスのデビッド・サックス氏は、法案成立はかつてないほど近づいていると述べ、業界に関係修復を促した。

アームストロング氏は報道内容を否定しつつ、政府との対話は建設的だと述べている。

