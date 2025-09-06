リップルがイーサリアムを超える？ETF承認87%に急騰で期待高まる

This content is provided by a sponsor

リップル（XRP）のETF承認期待が急速に高まっています。

9月5日時点で承認率は87%に急騰し、SEC審査の10月期限を控える中、市場の期待も日増しに高まっている状況です。

暗号資産（仮想通貨）市場では近年、ビットコイン（BTC）に次ぐ時価総額2位のイーサリアム（ETH）が圧倒的な地位を築いてきました。

リップルの実用性と規制面での明確化により、専門家の間ではリップルがイーサリアムを追い抜く可能性が議論され始めています。

専門家が分析するイーサリアム超えの根拠

予測市場のポリマーケットによると、年末までのリップルETF承認確率は87%に達しました。

これは8月の64%から大幅に上昇した数値です。

この強気予測の背景には、リップルとイーサリアムの根本的な違いがあります。

著名な仮想通貨専門家は、XRP/ETHペアが重要なサポートレベルで維持されている点を指摘し、リップルが次の上昇への準備をしているとの見解を示しています。

相対力指数（RSI）も回復の兆しを見せており、長期的にはイーサリアムに対するアウトパフォーマンスが期待されています。

現在、グレースケールやウィズダムツリーなど15社がリップルETF申請を提出しており、SECは10月期限での一括承認を検討しているとされます。

この規制面での進展が、リップル今後の競争力向上に大きく寄与しているのです。

リップルが今後イーサリアムを上回る理由

キャナリー・キャピタルのスティーブン・マクラーグCEOは、リップルETF承認後の初月に50億ドルの資金流入を予測しています。

リップルETFは純粋な金融サービスの観点からETHをアウトパフォームできると断言しています。

この予測の根拠として、リップルの国際送金における実用性が挙げられています。

既に多くの金融機関がリップルオンデマンド流動性サービスを活用しており、2025年第2四半期だけで1兆3000億ドル相当の取引を処理しました。

一方でイーサリアムETFは、明確な実用例の欠如により初月で4億8300万ドルの流出を記録するなど苦戦が続いています。

テクニカル分析でも、リップルがイーサリアムを超える可能性を示唆する材料が揃っています。

現在のリップル価格は落下ウェッジパターンを形成しており、3ドルの重要な抵抗線突破で5ドル到達が視野に入っています。

これが実現すれば、時価総額ベースでイーサリアムに大きく接近することになります。

新たなミームコインMaxi Dogeも話題に

このようなアルトコイン市場の活況の中で、新興プロジェクトにも注目が集まっています。

特に話題となっているのが、現在プレセール段階にあるMaxi Doge（MAXI）です。

ホワイトペーパーによると、従来の可愛らしいドッグテーマを脱却し、筋肉質なキャラクターとハイリスク・ハイリターンの文化を前面に押し出しています。

プレセールでは既に150万ドル以上を調達し、669%という高いステーキング報酬も提供しています。

MAXIの買い方は比較的シンプルで、イーサリアム対応ウォレットでETH、USDT、USDC、BNBを使用して購入できます。

プレセールは50段階に分かれており、最終価格は0.0002745ドルとなる予定です。

MAXIは今後、プレセール終了後のDEX上場を経て、2025年末には0.0012ドル程度への上昇が予想されています。

ミームコイン市場の回復基調と合わせて、コミュニティ主導の成長が期待される銘柄として位置付けられています。

リップルがイーサリアムを超えるかどうかは、10月のETF承認結果にかかっています。

実用性と規制の明確化という強力な追い風を受けたリップルが、どこまで躍進するのか注目が集まります。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。