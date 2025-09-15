BTC担保YUステーブルコインに不正発行｜770万ドル相当が流出

Key Notes

ハッカーがポリゴン上で1.2億YUトークンを不正に発行.

イーサリアムとソラナで770万ドル相当を売却し、資金を分散させた.

YUステーブルコインは米ドルとのペッグを失い、市場に不安定さをもたらしている.

暗号資産（仮想通貨）分析企業Lookonchainは14日、ハッカーによるビットコイン担保型ステーブルコインYUへの攻撃により、約770万ドル相当の不正流出を報告した。

攻撃者はクロスチェーン技術の脆弱性を悪用して1億2000万YUトークンを不正発行し、複数のブロックチェーン間でトークンを移動させて資金洗浄を図っている。

Our protocol recently experienced an attempted attack that briefly impacted YU’s peg. Thanks to the quick collaboration with @SlowMist_Team and our security partners, we’ve identified the issue and are already rolling out improvements to strengthen the system. All user assets… — Yala (@yalaorg) September 14, 2025

ポリゴンで大量トークン発行し売却

攻撃者はYalaプロトコルの脆弱性を突いて、ポリゴンネットワーク上で1億2000万YUトークンを無断発行した。

このうち771万YUをイーサリアム（ETH）とソラナ（SOL）に移動させ、770万USDCに換金。

取得したUSDCは迅速に1501ETHに交換され、追跡を困難にするため複数のウォレットに分散された。

攻撃者は現在も大量のYUトークンを保有している。

イーサリアムとソラナ上に2229万YU、ポリゴン上に9000万YUが残されており、これらが市場に流出すれば価格への追加的な悪影響が懸念される。

YUの価格急落とペッグ維持困難

YUは攻撃により米ドルとのペッグ（価格連動）を失い、一時0.2046ドルまで急落した。

その後0.91ドル台まで回復したものの、現在も1ドルのペッグを完全に回復できていない。

YalaのVicky Fu共同創設者は攻撃を認め、ブロックチェーン・セキュリティ企業SlowMistやFuzzlandと連携して原因究明を進めていると述べた。

同社は「すべての資金は安全で、YalaプロダクトのBTCとしてのビットコイン（BTC）への預け入れは自己管理またはヴォルトに残り、失われたものはない」と強調している。

安全性確保のため、Yalaはコンバートおよびブリッジ機能を一時停止した。

同社によると、その他のプロトコル機能は影響を受けておらず、ユーザー資産は安全に保たれているという。

市場データによると、YUのイーサリアムプール内のUSDC流動性はわずか34万ドルしかない。

市場規模1億1900万ドルと公表されているが、実際の取引流動性の不足により、ペッグ回復は困難な状況にある。

