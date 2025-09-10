월스트리트 페페, 30억 WEPE 소각으로 공급 축소… 솔라나 시장 공략

This content is provided by a sponsor

월스트리트 페페(WEPE)가 솔라나 확장을 본격화하며 이더리움에서 이미 30억 개 이상의 토큰을 소각했다.

8월 19일 이후 솔라나에서 WEPE를 매수한 투자자들 덕분에 이더리움 측 토큰이 같은 양만큼 제거되는 소각 메커니즘이 가동된 것이다.

다음 단계는 토큰 생성 이벤트(TGE)이지만, 소각 과정은 WEPE가 솔라나로 완전히 이전을 마칠 때까지 이어질 예정이다. 초기 진입을 원하는 투자자들은 현재 공식 웹사이트에서 솔라나 기반 WEPE를 개당 0.001달러에 구매할 수 있다.

공급 감소 속 월스트리트 페페 투자 수요 폭증

월스트리트 페페는 기존 밈코인들과는 확실히 다른 성격을 지닌다. 익숙한 초록 얼굴에 시장 흐름을 날카롭게 읽는 감각이 더해졌다.

PEPE가 이미 시가총액 40억 달러를 기록했지만, 월스트리트 페페는 그보다 더 큰 성장을 노린다. 이번 솔라나 이전은 단순한 체인 이동이 아니라, 프로젝트가 어디까지 확장될 수 있는지를 보여주는 신호다.

실제로 솔라나는 빠른 속도와 저렴한 수수료 덕분에 밈코인 허브로 자리 잡았고, 체인 내 밈코인 시가총액은 120억 달러에 이른다. 펌프펀(Pump.fun)과 렛츠봉크(LetsBonk) 같은 런치패드가 빠르게 성장하는 것도 같은 맥락에서 이해할 수 있다. WEPE는 이 흐름과 자연스럽게 맞물리며 존재감을 키우고 있다.

현재 초기 액세스 단계에서 발생하는 매수는 이더리움에서 동일 수량의 소각으로 이어져 두 체인 간의 총 2,000억 개 공급 균형을 맞춘다. 2주 남짓한 기간 동안 이미 이더리움 공급이 1.5% 줄어든 상태다.

TGE 이후에도 보유자는 SOL WEPE와 ETH WEPE를 1:1 비율로 자유롭게 교환할 수 있어, 공급 안정성을 유지하면서도 무리 없는 이전이 가능하다.

월스트리트 페페 NFT, 세컨더리 마켓에서 매출 3만 달러 기록

8월 29일, 월스트리트 페페(Wall Street Pepe)의 NFT 컬렉션이 퍼블릭 민트를 시작했다.

총 5,000개 중 2,000개는 사전에 화이트리스트로 배정됐으며, 나머지도 공개 직후 빠르게 매진됐다. 불과 몇 시간 만에 민트가 종료되면서 다음 날인 8월 30일 전체 아트워크가 공개됐다.

그 후에도 시장의 관심은 식지 않았다. 지난 목요일 기준 2차 거래량이 2만7천 달러를 넘었고, 오늘은 오픈시(OpenSea)에서 3만 달러에 근접한 수치를 기록 중이다.

커뮤니티 참여도 눈에 띈다. 한 투자자가 WEPE #595를 2,090달러에 매수했으며, 다른 홀더는 WEPE #4551을 1 ETH(약 4,300달러)에 낙찰받았다. 이러한 흐름은 단순한 단기 열풍을 넘어 프로젝트와 컬렉션 전반에 대한 커뮤니티의 두터운 지지를 보여준다.

WEPE 가격 전망

WEPE 가격은 지난주 동안 6.5% 하락하며 다소 약세를 보였다. 다만 이는 일시적인 조정일 가능성이 크며, 이더리움에서 계속되는 공급 축소가 결국 강한 상승 압력으로 이어질 수 있다.

아직 초기 액세스 종료일이나 TGE 일정은 확정되지 않았다. 따라서 이더리움 보유자들은 솔라나로 옮길지, 혹은 이더리움에 남을지를 스스로 선택할 수 있다.

듀얼 체인 구조를 통해 WEPE는 이더리움과 솔라나 양쪽에서 활용될 수 있으며, 투자자들에게 선택의 폭을 넓혀주는 동시에 소각 메커니즘으로 공급량을 꾸준히 줄이고 있다.

만약 이더리움 보유자들이 대거 솔라나로 이동한다면 유동성과 거래량이 집중되면서 가격 발견 속도가 빨라질 수 있다.

그러나 강제 이전이 없더라도 3주도 채 되지 않아 이미 30억 개가 소각된 점, 그리고 NFT 컬렉션에서 확인된 강한 커뮤니티 참여를 고려하면 WEPE는 단기 조정을 흡수할 만한 구조적 기반을 갖춘 것으로 보인다. 결국 공급 축소와 수요 확대가 맞물리면서 최근 약세는 다음 상승을 준비하는 숨 고르기에 불과할 수 있다.

솔라나, 다음 사이클의 주도주로 부상할까

솔라나에서 WEPE를 매수하려면 월스트리트 페페 공식 사이트에 접속하면 된다. 현재 초기 단계에서 토큰 가격은 0.001달러로 유지되고 있다.

구매 및 클레임을 보다 편리하게 하려면 베스트 월렛(Best Wallet)을 활용하는 편이 좋다. 현재 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.

최신 소식과 커뮤니티 활동은 X(트위터), 텔레그램, 디스코드 채널에서 확인할 수 있으며, 자세한 정보는 공식 웹사이트를 통해 살펴볼 수 있다.

