카르다노 기반 벡터체인 출시, 에이다 가격 상승 기대감… 솔라나 뛰어넘을까?

This content is provided by a sponsor

카르다노(ADA) 블록체인과 연계된 새로운 블록체인이 정식으로 출시되면서 암호화폐 투자자들의 관심을 끌고 있다.

레어 에보(Rare Evo) 컨퍼런스에서 공개된 벡터(Vector) 블록체인은 고성능 ‘미사용 트랜잭션 출력값(UTxO: Unspent Transaction Output)’ 기반 블록체인으로, 기관 투자자들의 웹3 수요를 충족하기 위해 설계됐다.

Big reveal on @Cointelegraph! Vector – DeFi & institution-ready chain. Built on Cardano tech, engineered for performance: ⚡️ 10x throughput vs Cardano mainnet

⏱️ Near-instant finality (Cardano = 2–15 mins) Independently assured by Cardano architects at @welltyped. Join us at… pic.twitter.com/SRvK0ef7BC — Apex Fusion (@ApexFusion) August 6, 2025

해당 블록체인은 암호화폐 거래를 즉시 처리할 수 있으며, 카르다노 메인넷 대비 10배 높은 거래 처리 속도를 구현했다고 밝혔다. 이는 카르다노와 연계된 블록체인 중에서 처리 속도가 빠르다는 것을 독립된 기관이나 전문가가 검증하여 입증한 최초의 사례다.

최적의 환경에서 벡터 블록체인은 전체 거래의 98.6%를 즉시 처리하며, 99%는 13초 이내에 처리된다. 이는 확장형 UTxO 모델에서 달성할 수 있는 성능의 새로운 기준을 제시한 것이다.

블록체인 성능 공개

에이펙스 퓨전 재단(Apex Fusion Foundation) 법무 책임자인 안야 블라이 자이츠(Anja Blaj Zajc)는 벡터의 출시는 블록체인 인프라 보안성을 강화할 뿐 아니라, 기관 투자자들과 기업들이 준수해야 하는 규제 기준을 보다 명확하게 해준다고 밝혔다.

소니의 소네이움(Soneium) 레이어-2 솔루션은 10초 미만의 거래 처리 속도를 목표로 하고 있으며, 소닉 랩스(Sonic Labs)의 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine)과 호환되는 소닉 네트워크는 테스트넷 환경에서 720밀리초의 거래 처리 속도를 기록했다.

벡터는 카르다노 프레임워크에 통합되어 UTxO 구조의 무결성을 유지하면서도 확장성을 제공한다.

카르다노 에이다 가격 분석: 지지 구간 유지하며 돌파 가능성에 주목

현재 카르다노 코인은 0.7950달러(약 1,110원)에 거래되고 있으며, 일간 차트 기준 0.70~0.74달러(약 980~1,040원) 구간에서 수요가 쌓이며 횡보하고 있다.

이동평균 수렴확산 지수(MACD: Moving Average Convergence & Divergence)에 의하면, 약세 흐름이 미미하게 나타나고 있으며, 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 중립선에 가까운 49 부근에 머물러 있어 가격이 어느 방향으로 움직일지 확실하지 않다.

차이킨 자금흐름(CMF: Chaikin Money Flow)는 여전히 양수를 기록하고 있으며, 이는 자금이 유입되고 있다는 것을 시사한다.

에이다가 상단 횡보 구간을 돌파하면 다음 목표 가격은 약 0.93달러(약 1,300원)다. 이후에는 과거에 상승세가 꺾였던 1.25달러(약 1,750원) 부근에서 주요 저항선이 있다.

여전히 거래 처리 속도와 개발자 생태계 측면에서는 솔라나(SOL) 블록체인이 우위에 있다. 그러나 카르다노를 기반으로 하는 벡터 블록체인의 출시는 고성능 영역으로 진입하기 위해 중요하다고 평가된다.

이는 카르다노가 레이어-1 솔루션 시장에서 솔라나의 시장 점유율에 도전할 준비를 하고 있다는 신호로 볼 수 있다.

카르다노 상승 전망, 맥시 도지 코인 사전 판매 모금액 47만 달러 돌파

카르다노 가격이 상향 돌파를 준비하고 있는 가운데, 밈 문화로부터 영감을 받은 암호화폐 맥시 도지(MAXI) 코인이 사전 판매를 진행하고 있다. 현재까지 470,000달러를 모금했고, 해당 토큰은 강세장의 에너지를 반영하고 있다.

코인 레버리지 거래가 주요 테마인 맥시 도지 코인은 근육질의 시바견이 카페인의 힘으로 에너지가 넘치고, 1,000배 레버리지를 활용하여 끊임없이 거래하는 모습을 기반으로 만들어졌다. 이 토큰은 공격적이고 열정적인 투자 태도를 상징한다.

이 프로젝트는 상승장을 의미하는 녹색 캔들, 체계적인 훈련, 그리고 멈추지 않고 노력하는 문화를 담고 있다. 높은 변동성이 지속되는 시장에서 고수익을 추구하는 투자자들에게 맥시 도지 코인은 공격적인 투자 전략과 믿음을 공유하는 커뮤니티를 제공한다.

맥시 도지 코인 사전 판매에 참여하면 스마트 컨트랙트를 통해 자동적으로 분배되는 스테이킹 보상, 투자 대회 거래 실적을 순위별로 매겨 상위권에 제공하는 상금, 선물 거래 플랫폼과의 협업 이벤트 등 다양한 커뮤니티 인센티브를 받을 수 있다.

초기 투자자들은 예상 보상률(APY) 552%를 제공하는 스테이킹 프로토콜에 참여할 수 있다.

맥시 도지 코인을 구매하려면 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

지갑을 연결한 뒤 이더리움(ETH), 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC, 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

사전 판매 종료 후에는 공식 웹사이트나 암호화폐 지갑을 통해 보유한 토큰을 클레임할 수 있다.

2025년~2030년 맥시 도지(MAXI) 전망 및 구매 방법 확인하기