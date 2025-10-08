파트코인, 최대 95% 상승 전망… 투자자 시선은 패시브 수익 모델로

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

최근 밈코인 시장에서 파트코인(FARTCOIN)이 다시 투자자들의 관심을 끌고 있다. 암호화폐 커뮤니티 일부 애널리스트들은 파트코인이 현재 가격에서 최대 95%까지 상승할 여력이 있다고 분석한다.

현재 시가총액은 약 6억 4천만 달러로, 상승세가 이어질 경우 다시 10억 달러를 돌파할 가능성도 제기된다. 밈코인 중에서도 여전히 가장 인지도 높은 프로젝트 중 하나로 평가받는 만큼, 시장 내 기대감이 점차 커지는 분위기다.

이 상승 흐름에 직접 매수로 참여하지 않고도 수익을 노릴 수 있는 새로운 방식이 등장했다. 바로 밈코인 채굴 프로젝트인 페페노드(PEPENODE)다.

페페노드는 세계 최초로 ‘마인 투 언(mine-to-earn)’ 구조를 도입해, 사용자가 파트코인, 페페코인, 그리고 플랫폼의 자체 토큰인 페페노드를 자동으로 채굴할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 투자자는 복잡한 절차 없이 다양한 밈 자산을 손쉽게 확보하고 장기 보유를 통한 이익과 안정적인 추가 수익을 동시에 기대할 수 있다.

페페노드는 단순히 코인을 채굴하는 프로젝트가 아니다. 채굴 과정에 게임 요소를 접목해 복잡하고 비용이 많이 들던 기존 방식 대신 전략적이고 흥미로운 참여 경험을 제공한다. 이용자들은 단순히 토큰을 얻는 데 그치지 않고, 다른 사용자와의 상호작용과 경쟁을 통해 더 큰 보상을 노릴 수 있다.

현재 프리세일이 진행 중이며, 토큰 가격은 0.0010918달러다. 이번 라운드는 내일 마감되며, 이후 단계로 넘어가면 가격이 인상될 예정이다.

파트코인, 기술적 반등 패턴 형성… 상승 전환 가능성 높아져

암호화폐 애널리스트 엘리즈(EliZ)는 최근 X(구 트위터)를 통해 파트코인의 상승 반전 가능성을 제시했다. 그는 일간 차트에서 ‘W’자 형태의 더블 바텀 패턴이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 매수세가 집중된 녹색 매집 구간이 형성돼 있다고 분석했다. 주요 저항선으로 1차 목표가 1.1869달러, 2차 목표가 1.4427달러를 제시했다.

현재 파트코인은 약 0.641달러 선에서 거래되고 있다. 0.75~0.78달러 구간이 반전 여부를 가늠할 핵심 구간으로 보고 있으며, 이 구간을 강하게 돌파할 경우 상승 전환이 확정될 가능성이 높다. 실제로 그는 지난 8월에도 같은 구간을 매집 구간으로 지목했고, 이후 파트코인이 반등세를 보인 바 있다.

이번에도 1.44달러 수준까지 오를 경우 시가총액은 약 14억 달러를 넘어 올해 1월과 7월 기록했던 수준을 다시 회복하게 된다. 특히 4분기 강세장이 이어지고 있는 지금, 파트코인은 밈코인 시장의 다음 상승 사이클을 주도할 잠재력 있는 종목으로 주목받고 있다.

여기에 단순 보유에 그치지 않고 추가 수익을 노리는 투자자라면, 페페노드(PEPENODE)의 가상 채굴 시스템을 활용해 파트코인과 페페코인을 자동으로 채굴하며 수익 기회를 확장할 수도 있다.

페페노드 투자자들, 파트모인 랠리로 인한 시너지 기대

페페노드는 전통적인 암호화폐 채굴 방식을 완전히 새롭게 해석한 전략형 게임이다. 단순한 클릭형 게임이 아니라 플레이어가 얼마나 효율적으로 가상 채굴 환경을 구축하고 운영하느냐에 따라 보상이 달라지는 ‘전략 시뮬레이션’ 구조를 갖추고 있다.

참여자는 PEPENODE 토큰으로 다양한 속성을 지닌 노드를 구매해 개인 서버룸에 배치하고 이를 조합해 자신만의 밈코인 채굴 설비를 구성한다. 채굴 장비는 언제든지 확장하거나 재배치할 수 있어, 효율적인 운영 전략을 세울수록 더 높은 수익을 기대할 수 있다. 반대로 비효율적인 설정을 유지하면 채굴 보상이 줄어드는 구조다.

게임 내 대시보드를 통해 해시레이트, 일일 PEPENODE 생산량, 네트워크 점유율, 다음 반감기까지의 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있고, 리더보드 시스템을 통해 경쟁 요소도 강화됐다. 상위권 플레이어에게는 추가적인 PEPENODE 보상은 물론, 파트코인이나 페페코인 같은 인기 밈코인으로도 보너스가 지급된다.

특히 최근 애널리스트 엘리즈가 파트코인의 상승 반전을 전망한 가운데, 페페노드 이용자들은 직접 매수하지 않아도 게임을 통해 파트코인을 채굴하며 잠재적인 상승 흐름에 동참할 수 있다.

페페노드는 복잡하고 비용이 많이 들던 기존 채굴 과정을 게임화된 경제 구조로 전환함으로써 누구나 쉽고 재미있게 밈코인을 얻을 수 있는 차세대 P2E(Play-to-Earn) 프로젝트로 주목받고 있다.

페페노드, 투자자 유입 가속… 200만 달러 돌파 눈앞

페페노드의 토크노믹스 구조를 살펴보면 이 프로젝트가 왜 주목받고 있는지 쉽게 이해할 수 있다.

게임 내에서 플레이어가 PEPENODE 토큰을 사용해 장비를 업그레이드하거나 최적화할 때 사용된 토큰의 70%가 영구적으로 소각된다.

덕분에 시간이 지날수록 전체 공급량이 줄어드는 디플레이션 구조가 형성되면서 토큰의 희소성이 자연스럽게 높아진다.

결과적으로 플레이어는 단순히 게임 보상을 얻는 데 그치지 않고, 시간이 지날수록 가치가 상승할 가능성이 있는 자산을 보유하게 된다.

여기에 페페코인, 파트코인 같은 밈코인들이 다시 강세를 보일 가능성까지 더해진다면 투자자들은 밈코인 채굴과 동시에 디플레이션 자산을 축적하는 이중 수익 구조를 기대할 수 있다.

이처럼 게임성과 경제적 구조를 동시에 갖춘 독특한 모델 덕분에 페페노드는 암호화폐 투자자들과 분석가들 사이에서 빠르게 입소문을 타고 있다.

여러 암호화폐 전문 매체와 인플루언서들도 이 프로젝트를 2025년 주목할 만한 차세대 밈코인으로 꼽았고, 프리세일 모금액은 이미 200만 달러에 근접한 상태다.

페페노드 프리세일, 참여 방법은?

페페노드는 현재 진행 중인 프리세일을 통해 거래소 상장 전 더 저렴한 가격으로 토큰을 확보할 수 있다.

참여 방법도 간단하다. 공식 웹사이트에 접속해 ‘지갑 연결’ 버튼을 누르고, 베스트 월렛, 메타마스크, 코인베이스 월렛 등 주요 지갑을 연결한다. 월렛커넥트(WalletConnect)를 통해 호환되는 다른 지갑도 쉽게 연결할 수 있다. 지갑을 연결한 후에는 ETH, BNB, USDT, USDC 중 원하는 암호화폐로 자유롭게 토큰을 구매하면 된다.

베스트 월렛을 이용하면 모바일에서도 손쉽게 참여할 수 있으며, 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 가능하다. 베스트 월렛은 페페노드를 ‘출시 예정 토큰’ 목록에 등록해 상장 이후 구매, 추적 및 토큰 청구 절차를 보다 간편하게 관리할 수 있도록 지원한다.

또한 프로젝트는 자체 스테이킹 프로토콜을 운영하고 있어 토큰 생성 이벤트(TGE) 이전에도 연 740% 수준의 변동 이자율(APY)로 수익을 얻을 수 있다.

프로젝트의 스마트 계약은 독립 보안기관인 코인설트의 감사를 통과해 코드 안정성에 대한 신뢰를 높였다.

프리세일과 관련된 더 자세한 내용이나 최신 업데이트 소식은 X(트위터)와 텔레그램 공식 채널에서 실시간으로 확인할 수 있다.

