비트코인 하이퍼, 2,200만 달러 돌파… 대형 투자자 유입 확대

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)가 폭발적인 자금 유입세를 이어가며 프리세일 목표를 빠르게 갱신하고 있다. 주말에 2,100만 달러를 돌파한 데 이어, 현재 2,260만 달러를 넘어섰다.

이 같은 성과의 핵심에는 꾸준히 이어지는 ‘고래 매집’이 있다. 반복되는 대량 매입 흐름은 고래들이 장기적인 성장 가능성에 확신을 두고 있음을 보여준다. 실제로 지난주 내내 대형 투자자들의 적극적인 매수가 포착되면서 HYPER에 대한 시장의 신뢰와 기대감이 한층 높아졌다.

프리세일 막바지에 접어들면서 FOMO(놓치기 싫은 심리) 현상도 더욱 강해지고 있다. 개인 투자자 입장에서도 이러한 움직임은 현재 가격대가 여전히 유리한 진입 구간일 수 있음을 의미한다.

현재 HYPER의 프리세일 가격은 0.013085달러로, 약 30시간 뒤 라운드가 종료되거나 목표 금액인 2,287만 달러에 도달하면 자동으로 마감된다. 불과 하루 전까지만 해도 0.013075달러였던 점을 감안하면, 곧 다음 단계로 가격이 인상될 가능성이 크다.

HYPER, 고래 자금 유입 급증… 일주일 만에 4단계 펀딩 완료

비트코인 하이퍼는 최근 일주일 사이 눈에 띄는 성장세를 보이며 연이어 새로운 기록을 세우고 있다.

9월 29일 1,880만 달러였던 모금액은 단기간에 1,900만 달러, 2,000만 달러, 2,100만 달러를 차례로 돌파했고, 월요일에는 마침내 2,200만 달러를 넘어섰다. 불과 일주일 만에 330만 달러가 추가로 유입된 셈이다.

이번 상승 흐름은 대형 투자자들의 적극적인 매수세가 이끌었다. 지난주 한 ‘고래(whale)’가 약 32만 7천 달러 규모의 HYPER 2,460만 개를 매입한 데 이어, 두 명의 고래가 공동으로 약 33만 3천 달러 상당의 2,565만 개를 추가로 사들였다.

주말에도 대규모 거래가 이어지며 약 56만 달러어치(4,220만 개)의 HYPER가 매수됐고, 월요일에는 자금 모집액이 2,160만 달러에 도달했을 때 동일 투자자 (지갑 주소: 0xDd00D150C7a38aA26b590De42e31C7086F494669)가 다시 약 27만 3천 달러 상당의 2,000만 개를 추가 매입했다.

이 같은 흐름은 분명한 신호를 보여준다. 시장을 깊이 이해하는 대형 투자자들이 이미 비트코인 하이퍼를 차세대 핵심 프로젝트로 판단하고 일찌감치 포지션을 쌓고 있다는 뜻이다.

솔라나의 빠른 처리 속도와 비트코인의 강력한 보안성을 결합한 하이브리드 레이어2 구조를 기반으로 한 비트코인 하이퍼는, 비트코인 생태계의 다음 도약을 이끌 가장 유력한 프로젝트로 평가받고 있다.

비트코인 하이퍼, 확장성과 보안성의 균형으로 차세대 기반 구축

블록체인 설계에서 가장 큰 과제는 보안, 탈중앙화, 그리고 속도 사이의 균형을 맞추는 일이다. 보안성과 탈중앙화를 강화하면 네트워크 확장성이 떨어지고, 반대로 빠른 속도와 높은 처리량을 추구하면 보안이나 탈중앙화가 희생되는 경우가 많기 때문이다.

이더리움은 이런 한계를 극복하기 위해 옵티미즘(Optimism), 아비트럼(Arbitrum), 지케이싱크(zkSync) 같은 레이어2 솔루션을 도입하며 발전해 왔다.

이들 시스템은 이더리움의 기본 보안을 유지하면서 확장성을 개선했지만, 대부분 EVM(이더리움 가상 머신, Ethereum Virtual Machine)에 의존한다는 한계를 가진다. EVM은 호환성은 뛰어나지만 트랜잭션을 순차적으로 처리하는 구조라 속도 면에서는 제한이 뚜렷하다.

비트코인 하이퍼는 이러한 한계를 정면으로 해결하려는 프로젝트다. 솔라나 가상머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 기반으로 설계된 이 네트워크는 여러 거래를 동시에 처리할 수 있으며, 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리하는 성능을 목표로 한다.

그러나 비트코인 하이퍼의 진정한 강점은 단순한 속도 향상이 아니다. 실행 레이어는 빠르게 작동하지만, 네트워크 전체는 여전히 비트코인 메인체인 위에서 구동되어 가장 높은 수준의 탈중앙화와 보안을 유지한다.

결국 비트코인 하이퍼는 ‘속도와 보안, 두 가지를 모두 갖춘 네트워크’라는 평가를 받는다. 바로 이 점이 투자자들이 비트코인 하이퍼를 차세대 블록체인 혁신의 주역으로 주목하는 이유다.

HYPER, 비트코인 활용성 부문에서 새로운 흐름 이끌까?

비트코인 하이퍼를 기반으로 한 차세대 애플리케이션들이 예상보다 빠르게 시장에 등장할 가능성이 커지고 있다.

그 배경에는 개발자들에게 익숙한 환경이 있다. 비트코인 하이퍼는 솔라나와 유사한 Rust 기반 SDK와 API를 제공해, 복잡한 학습 과정 없이도 손쉽게 개발과 배포가 가능하다. 이 덕분에 새로운 프로젝트의 출시는 한층 더 빨라질 것으로 보인다.

채택이 본격화되면 비트코인의 일부 물량이 캐노니컬 브리지에 예치되면서 유통량이 줄어들 가능성도 있다. 단순히 BTC가 잠겨 있는 것이 아니라, 래핑된 형태로 비트코인 하이퍼 생태계 안에서 새로운 가치를 만들어낸다.

이렇게 변환된 비트코인은 디파이, 게임, 실물자산 토큰화(RWA) 등 다양한 온체인 서비스에서 교환과 결제 수단으로 활용된다. 결국 비트코인이 단순한 ‘디지털 금’의 역할을 넘어 실제 사용되는 자산으로 진화하는 셈이다.

비트코인 공급량의 단 1%만 비트코인 하이퍼로 이동하더라도 그 규모는 상당하다. BTC 가격이 13만 달러 수준에 도달할 경우, 수십억 달러 규모의 자금이 새로운 생태계로 이동하는 셈이다.

이런 흐름 속에서 투자자들은 비트코인 하이퍼의 토큰인 HYPER를 ‘비트코인 2.0’이라 부르며 꾸준히 매집하고 있다. HYPER는 네트워크 내에서 가스비, 스테이킹, 거버넌스 등 핵심 기능을 담당하며, 생태계가 성장할수록 그 가치와 수요가 함께 커질 것으로 전망된다.

속도와 보안, 그리고 실질적인 사용성을 모두 갖춘 비트코인 하이퍼는 차세대 비트코인 생태계를 이끌 가장 유력한 프로젝트 중 하나로 평가받고 있다.

2,300만 달러 앞둔 상승세, 이번 주 추세 유지될까?

비트코인 하이퍼는 빠르게 확장되는 생태계와 기술력을 바탕으로 프리세일에서도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 시장의 관심은 이제 이번 주 안에 모금액이 2,300만 달러를 돌파할 수 있을지에 집중되고 있다. 최근 일주일 동안 급격히 자금이 유입된 흐름을 보면 이번 목표 달성 또한 충분히 가능해 보인다.

현재 진행 중인 프리세일은 목표 금액에 도달하는 즉시 마감된다. 아직 초기 가격으로 HYPER를 구매할 수 있는 기회가 남아 있는 만큼, 투자자들은 빠르게 참여하는 것이 좋다.

프리세일 참여 방법은 매우 간단하다. 먼저 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 접속해 ‘지갑 연결’ 버튼을 클릭하면 된다. 현재 프리세일은 베스트 월렛, 메타마스크, 코인베이스 월렛 등 주요 지갑을 지원하며, 월렛커넥트(WalletConnect) 기능을 통해 호환되는 다른 지갑도 쉽게 연결할 수 있다.

지갑을 연결한 뒤에는 ETH, BNB, USDT, USDC 등 지원되는 암호화폐로 원하는 만큼의 HYPER 토큰을 구매할 수 있다. 베스트 월렛을 사용할 경우 모바일에서도 참여가 가능하다. 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.

베스트 월렛은 HYPER를 ‘출시 예정 토큰’ 목록에 등록해 상장 이후 토큰의 구매, 추적, 청구(Claim) 과정을 보다 간편하게 지원하고 있다. 이를 통해 투자자들은 프리세일 이후에도 손쉽게 자산을 관리할 수 있다.

HYPER를 구매한 투자자는 바로 스테이킹을 시작할 수 있으며, 현재 연 51% 수준의 수익률(APY)이 적용되고 있다. 이미 약 10억 개의 토큰이 스테이킹되어 있을 만큼 참여 열기도 높다.

비트코인 하이퍼의 최신 소식과 업데이트는 공식 텔레그램과 X(트위터) 채널에서 확인할 수 있다. 프리세일이 마감되기 전, 공식 웹사이트를 방문해 자세한 정보를 살펴보는 것이 좋다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.