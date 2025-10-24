베이스 네트워크 거래량 22.5%↑… 떠오르는 차기 레이어 2 솔루션은?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

베이스(Base) 네트워크의 월간 거래량이 전월 대비 22.5% 증가하며, 전반적으로 둔화된 레이어 2 시장에서 두드러진 성과를 보였다. 그러나 더 빠르게 투자자들의 관심을 끌고 있는 프로젝트는 비트코인 하이퍼(HYPER)다.

두 프로젝트는 직접적으로 경쟁하는 관계는 아니지만, 베이스가 이더리움(ETH) 블록체인 기반으로 운영되는 반면, 비트코인 하이퍼는 비트코인(BTC) 블록체인 위에서 개발되고 있다. 그러나 두 네트워크 모두 각각의 기반 레이어에서 범위를 확장하려는 공통된 목표를 가지고 있다.

비트코인 하이퍼가 차별화되는 점은 그 목표를 실현하는 방식에 있다. 해당 프로젝트는 솔라나 가상 머신(SVM: Solana Virtual Machine)을 활용하여 솔라나(SOL) 블록체인의 속도와 효율성을 확보하면서, 동시에 비트코인 블록체인의 보안성과 탈중앙화 성격을 결합한 최초의 확장 솔루션이다. 그 결과, 전 세계에서 가장 안전한 블록체인을 기반으로 하면서도 고성능 애플리케이션을 지원할 수 있는 네트워크가 완성됐다.

이 같은 기술적 강점 덕분에 비트코인 하이퍼 프리세일은 성공적으로 자금을 조달하고 있다. 고래 투자자들이 수백만 달러 규모로 참여하면서 현재까지 누적 모금액이 2,460만 달러(약 353억 원)를 넘었다.

현재 사전 판매 라운드는 아직 진행 중이며, 다음 가격 인상까지 1일 12시간 남았다. 비트코인 하이퍼 토큰의 현재 사전 판매 가격은 0.013165달러(약 18.89원)다.

베이스 체인, 이더리움 레이어 2 선두로 후발주자들과 격차 확대… 네트워크 활동과 생태계 확장 가속

한편, 이더리움 블록체인 기반의 레이어 2 네트워크 중에서는 오직 베이스 네트워크만이 지난 30일 동안 총 거래량 증가를 기록했다. 이는 사용자 활동 증가, 디앱(dApp) 참여 확대, 그리고 생태계 내 온체인 거래 강화를 의미한다.

최근 베이스의 상승세는 토큰 출시 가능성에 대한 기대감에서 비롯된 것으로 보인다. 프로젝트 팀이 토큰 및 거버넌스 리서치 전문가를 채용 중이라는 소식이 전해지면서 관련된 루머가 확산된 것이다. 베이스는 또한 지난 9월 열린 ‘베이스캠프(BaseCamp) 2025’ 행사에서 솔라나(SOL)와의 브릿지 구축 계획을 발표했다. 이를 통해 솔라나 코인을 베이스와 솔라나 간에 이동시킬 수 있는 크로스체인 상호운용성이 구현될 예정이다.

만약 해당 토큰이 출시된다면, 이는 베이스의 성장세를 반영함과 동시에 2023년 출시 이후 빠른 속도로 이더리움 기반 대표 레이어 2 네트워크로 자리 잡은 성과를 보여주는 지표가 될 전망이다.

베이스는 아비트럼(Arbitrum)이나 OP 메인넷(OP Mainnet)보다 평균적으로 더 저렴하고 빠른 거래 속도를 제공한다. 초당 최대 167건의 거래를 처리할 수 있으며, 사용자가 체감하는 거래 경험 또한 매끄러워 생태계 확장 속도를 높이는 데 기여하고 있다.

다만 베이스는 여전히 이더리움의 구조적 한계를 그대로 계승하고 있다. 거래 정산이 궁극적으로 이더리움 메인체인에서 이뤄지기 때문에, 메인체인의 혼잡도나 가스비 급등 현상이 발생하면 그 영향이 베이스에도 전이될 수 있다. 또한 베이스는 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine)의 순차적 거래 처리 방식을 사용하기 때문에 병렬 처리가 불가능하며, 이로 인해 솔라나 가상 머신 기반 아키텍처보다 확장성이 떨어진다는 한계가 있다.

반면, 비트코인 하이퍼는 솔라나 가상 머신을 기반으로 구축되어, 병렬 거래 처리가 가능하다. 이론적으로 초당 수천 건의 거래를 처리할 수 있는 성능을 갖추고 있으며, 속도뿐만 아니라 안정성 측면에서도 강점을 지닌다. 네트워크 내 모든 활동이 비트코인 기반 레이어에 고정되어 있어, 솔라나 수준의 성능과 비트코인 수준의 보안성을 동시에 제공하는 구조다. 이는 고성능 및 고신뢰 애플리케이션 개발에 적합한 환경을 조성한다.

비트코인 하이퍼, 비트코인 수준 보안성 유지하면서 솔라나 수준 거래 속도 구현

비트코인 하이퍼는 속도와 보안성을 하나의 생태계 안에서 결합한 시스템을 도입했다. 이는 베이스를 포함한 기존 이더리움 기반 레이어 2 솔루션에서도 완전히 구현하지 못한 부분이다. 비트코인 하이퍼는 이를 캐노니컬 브릿지(canonical bridge) 메커니즘을 통해 실현하며, 네트워크를 비트코인 기반 레이어에 직접 연결한다.

비트코인 하이퍼 생태계 내에서 개발자들은 러스트(Rust) 언어와 솔라나 소프트웨어 개발 키트(SDK: Software Development Kit)를 활용하여 솔라나 가상 머신 환경에서 고성능 애플리케이션을 개발할 수 있다.

HYPER News⚡️ Observability & Indexing on Bitcoin Hyper: SVM can run thousands of txns in parallel, but it’s only useful if devs can see it. Explorers, indexers, runtime logs, APIs—all designed for clarity, efficiency & verifiability against Bitcoin L1. The Hyper standard:… pic.twitter.com/8ZxSYuob1T — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 10, 2025

비트코인 하이퍼 생태계의 진정한 강점은 비트코인과의 연결성에 있다. 사용자는 비트코인 하이퍼 내에서 활동하기 위해 비트코인을 캐노니컬 브릿지에 예치하고, 이를 기반으로 디앱에서 교환 수단으로 사용되는 래핑된(wrapped) 형태의 토큰을 발행한다.

이 래핑된 비트코인은 기본 체인 위의 실제 비트코인과 1:1로 연동되어 있으며, 이를 통해 완전한 투명성과 보안성이 보장된다.

사용자가 원래의 비트코인을 다시 찾고자 할 경우, 래핑된 토큰을 소각하면 브릿지에서 동일한 양의 비트코인이 자동으로 해제되어 반환된다.

이 단순한 구조를 통해 비트코인 하이퍼는 비트코인의 두 가지 핵심 강점인 보안성과 신뢰성을 유지하면서, 동시에 솔라나 수준의 빠른 거래 처리 속도를 하나의 통합된 레이어 2 프레임워크 안에 구현했다.

비트코인 하이퍼, 비트코인 활용 패러다임 재정립하며 투자자 신뢰 상승

이러한 구조를 바탕으로 초기 투자자들이 적극적으로 참여하는 이유를 쉽게 이해할 수 있다.

이번 달에만 540만 달러(약 77억 원) 이상의 자금이 비트코인 하이퍼 사전 판매를 통해 유입됐으며, 최근 몇 주 동안 고래 투자자들의 참여가 두드러졌다. 한 투자자는 가격이 인상되기 전에 비트코인 하이퍼 토큰을 확보하기 위해 80만 달러(약 11억 원) 이상을 투자한 것으로 알려졌다.

이 같은 신뢰도의 주요 이유는 비트코인 하이퍼가 하이브리드 애플리케이션을 확장시키는 동시에 비트코인의 수요 기반 자체를 넓히는 설계를 가지고 있기 때문이다. 비트코인이 단순한 가치 저장 수단을 넘어, 생태계 내 다양한 애플리케이션에서 교환 매개로 사용되도록 만들고 있다.

그동안 비트코인 가격이 상승한 것은 전적으로 가치 저장 수단이라는 내러티브에 의해 주도되어 왔다. 그러나 비트코인 하이퍼는 새로운 사용 기반 수요를 창출할 가능성을 보여주고 있다.

이 생태계에서 비트코인 하이퍼 프로젝트가 핵심적인 역할을 맡고 있다. 비트코인 하이퍼 토큰은 거래 수수료를 지불하는 가스 토큰(gas currency)이자, 거버넌스 참여를 위한 토큰으로 기능하며, 동시에 네트워크 참여를 보증하는 스테이킹 자산으로도 사용된다.

현재까지 10억 개 이상의 비트코인 하이퍼 토큰이 스테이킹 된 것으로 집계됐다. 이는 프리세일 누적 모금액과 현재 토큰 가격을 기준으로 볼 때, 프리세일에서 판매된 전체 토큰의 약 53%가 이미 스테이킹된 수준이다.

이는 투자자들이 비트코인 하이퍼를 비트코인과 더 넓은 암호화폐 생태계의 의미 있는 진전으로 보고 있음을 강하게 시사한다.

비트코인 하이퍼 사전 판매 참여 가이드

빠르게 성장하는 비트코인 하이퍼 프로젝트에 참여하고자 한다면, 사전 판매에 직접 참여할 수 있다. 솔라나, 이더리움, 테더(USDT), USDC, 바이낸스 코인(BNB) 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰은 스테이킹 자산으로도 활용되며, 비트코인 하이퍼 프로젝트 고유의 스테이킹 프로토콜을 통해 수익을 얻을 수 있다. 현재 스테이킹 보상률은 48%다.

최적의 사용자 경험을 위해 비트코인 하이퍼 프로젝트 팀은 우수한 성능의 암호화폐 지갑인 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 권장한다. 비트코인 하이퍼 토큰은 이미 베스트 월렛의 업커밍 토큰(Upcoming Tokens) 섹션에 등록되어 있어, 토큰 구매와 추적, 클레임이 간편하다.

비트코인 하이퍼 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 텔레그램에서 확인할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰 사전 판매 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.