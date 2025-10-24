스노터(SNORT), 27일 상장 앞두고 투자자 몰린다… 프리세일 3일 남아

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

스노터(SNORT) 토큰의 사전 판매 참여 기회가 3일 남았다. 3일 후에는 거래소에 상장되어 더 이상 사전 판매 가격으로 구매할 수 없게 된다.

스노터 토큰의 공식 프리세일은 월요일에 종료됐지만, 투자자들은 상장 가격과 동일한 0.1083달러(약 155.43원)에 구매할 수 있도록 7일의 유예 기간을 연장했다.

거래소에 상장된 후에는 스노터 토큰 가격이 어떻게 변동할지는 예측하기 어렵다. 스노터 프로젝트는 솔라나(SOL) 블록체인 기반의 텔레그램 트레이딩 봇을 개발하는 프로젝트로, 기존 경쟁 제품을 대체할 수준으로 기능을 업그레이드하는 것을 목표로 한다. 투자자들의 프로젝트에 대한 신뢰도가 높아 현재까지 총 540만 달러(약 77억 원)를 모금한 상태다.

남은 3일은 스노터 프로젝트가 본격적으로 알려지기 전에 구매할 수 있는 마지막 기회로, 투자자들에게는 중요한 시기다. 카운트다운이 종료되면 10월 27일 오후 2시(UTC)에 스노터 토큰의 클레임이 가능해진다.

텔레그램 기반 트레이딩 봇 중 스노터 봇이 돋보이는 이유

스노터 봇은 차세대 텔레그램 트레이딩 봇으로, 스노터 토큰을 보유하기만 해도 암호화폐 업계 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료를 적용받을 수 있다.

스노터 봇은 솔라나 블록체인 기반으로 설계됐으며, 멀티체인 환경에도 대응할 수 있도록 개발됐다. 이를 통해 이더리움(ETH) 기반 트레이딩 봇에서 자주 지적되는 네트워크 혼잡도나 높은 가스비로부터 자유롭다. 거래량이 급증하는 시기에도 속도와 비용 측면에서 뚜렷한 강점을 지닌다.

스노터 봇의 핵심은 고급 스나이핑(sniping) 기능이다. 해당 기능은 솔라나 블록체인의 실시간 거래 대기열, 검증자 피드, 유동성 풀을 분석하여 새롭게 출시되거나 가격이 빠르게 움직이는 밈코인을 초기에 탐지하는 엔진 역할을 한다.

탐지된 토큰은 다단계 필터링 시스템을 거쳐 안전하지 않은 컨트랙트, 낮은 유동성, 러그풀(rug pull) 리스크가 있는 프로젝트를 자동으로 걸러낸다. 이를 통해 사용자들에게 상승 잠재력이 높은 투자 기회를 선별하여 제공한다.

초보 투자자들을 위해 스노터 봇은 수익률이 높은 암호화폐 지갑의 거래 내역을 그대로 모방할 수 있는 카피 트레이딩(copy trading) 기능도 제공한다. 텔레그램 내에서 직접 작동하여 별도의 외부 플랫폼을 설치하지 않고도 해당 기능을 사용할 수 있다.

결국 스노터 봇은 속도, 비용 효율성, 그리고 인공지능(AI) 기반 분석 기능을 결합한 고성능 트레이딩 생태계를 구축하고 있다. 이를 통해 사용자에게 거래 경쟁력과 동시에 스노터 프로젝트의 성장에 대한 지분을 제공한다.

투자자 비교 분석, 스노터 토큰은 바나나 건 수준의 수익률 달성 가능

스노터 프로젝트의 성장에 참여하여 수익을 나눠받는 것은 초기 투자자들의 주요 목표다. 다수의 투자자들이 이더리움 기반 트레이딩 봇인 바나나 건(Banana Gun)의 성공 사례를 참고하여, 스노터 봇의 성장을 기대하고 있다.

바나나 건은 초기에 120만 달러(17억 원)의 자금을 조달한 이후, 상장하면서 시가총액 4,800만 달러(약 688억 원)를 기록했다. 이는 약 40배의 수익률이다. 이후 최고점에서의 시가총액이 2억 5,000만 달러(약 3,587억 원)에 달하며 초기 펀딩 라운드 대비 기업가치가 208배 성장했다.

이와 같은 사례를 참고한다면, 스노터 토큰도 추가 상승 여력이 있는 것으로 판단된다. 스노터 프로젝트는 총 공급량이 5억 개로, 상장가격 기준 완전 희석 가치(FDV: Fully Diluted Valuation)는 5,400만 달러(약 774억 원)다. 스노터 프로젝트는 프리세일 단계에서만 바나나 건이 초기에 조달한 자금의 4.5배가 넘는 자금을 모금했다.

스노터 봇의 시가총액이 바나나 건이 한때 기록했던 2억 5,000만 달러(약 3,587억 원) 수준에 도달한다면, 현재 완전 희석 가치 대비 약 4.6배 상승한 수준이 된다.

그러나 스노터 봇은 바나나 건과 비교하여 명확한 경쟁 우위를 갖추고 있다. 솔라나 블록체인을 기반으로 구축되어 거래 수수료가 낮고 실행 속도가 빠르며, 멀티체인 확장이 가능한 생태계를 갖추고 있기 때문이다.

앞서 언급된 업계 최저 수준인 0.85%의 거래 수수료는 투자자들이 토큰을 장기 보유하도록 유도하여, 자연스럽게 시장 내 유통 물량을 줄이는 효과를 갖는다.

여기에 더해 스노터 프로젝트의 자체 스테이킹 프로토콜에는 현재 2,450만 개의 스노터 토큰이 예치되어 있다. 현재 가격 기준으로 사전 판매 참여자들의 약 49%가 이미 토큰을 락업(lock-up)한 상태로, 스노터 프로젝트의 장기적인 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰도를 보여준다.

사전 판매 종료까지 3일

스노터 토큰을 사전 판매 가격으로 구매할 수 있는 기한은 3일 남았다. 초기 투자자들은 스노터 토큰의 공식 웹사이트에 접속하여 솔라나, 이더리움, 바이낸스 코인(BNB), 테더(USDT), USDC 혹은 신용카드로 결제할 수 있다.

스노터 프로젝트는 자체 스테이킹 프로토콜을 운영하고 있으며, 투자자들이 다수 참여하고 있다. 현재 스테이킹 보상률은 102%로, 새로 구매한 토큰도 바로 스테이킹할 수 있다.

스노터 봇 개발팀은 암호화폐 지갑 중에서 성능이 뛰어난 베스트 월렛(Best Wallet)의 사용을 추천하고 있다. 해당 지갑은 프리세일에서 구매한 토큰 잔액을 앱 내에서 자동으로 표시하며, 스노터 토큰이 상장하면 손쉽게 클레임할 수 있도록 기능을 제공한다. 또한, 업커밍 토큰(Upcoming Tokens) 기능을 통해 신규 프로젝트에 접근할 수 있다.

베스트 월렛 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

스노터 프로젝트 관련 최신 소식은 X(구 트위터)와 인스타그램에서 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.