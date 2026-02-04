비트코인 보안 위협하는 ‘Q-데이’ 임박… 양자 보안 토큰 ‘qONE’ 프리세일 일정은?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

비트코인의 암호화 보안에 유효기간이 다가오고 있다. 대다수 암호화폐 보유자들은 양자 리스크가 얼마나 가까워졌는지 인지하지 못하고 있다.

양자 컴퓨팅 기술은 암호화폐 업계의 대응 속도보다 빠르게 진화하고 있다. 연구진은 양자 컴퓨터가 현재의 블록체인 암호화를 무력화하는 시점인 ‘Q-데이(Q-Day)’가 빠르면 2028년에 도래할 것으로 전망한다. ECDSA(타원곡선 디지털서명 알고리즘)에 의존하는 모든 지갑이 이 치명적인 약점에 노출되어 있다.

비트코인과 이더리움을 포함한 대부분의 암호화폐는 양자 컴퓨터가 뚫을 수 있는 보안 가정 위에 서 있다. 이에 맞서 qONE($qONE)은 미국 국립표준기술연구소(NIST)가 승인한 양자 보안 암호화(Post-Quantum Cryptography, PQC) 기술을 탑재한 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 최초의 양자 저항 토큰으로 출시할 예정이다.

qONE 프리세일은 2월 5일 오후 2시(UTC)에 시작된다. 공개 라운드에는 20만 달러가 배정되었으며, 화이트리스트에 등록된 커뮤니티 참가자는 더 낮은 밸류에이션으로 최대 36만 달러 규모까지 참여 가능하다. 이미 1,300만 달러 이상의 사전 등록이 몰리며 수요가 공급을 20배 이상 초과하는 등 시장의 관심이 뜨겁다.

양자 저항 기술로 무장한 ‘주목해야 할’ 알트코인

qONE은 여타 프로젝트들이 간과하는 실질적인 문제 해결에 집중한다. 이 플랫폼은 NIST 표준 양자 후 암호화 알고리즘과 제로-지식 증명(Zero-Knowledge Proofs) 시스템을 결합하여, 기존 블록체인 위에서 검증 가능한 ‘양자 안전(Quantum-Safe)’ 거래를 구현했다.

핵심 인프라는 상호 연결된 세 가지 제품으로 구성된다. 첫째, qONE 보안 프로토콜은 사용자가 기존 사용 습관을 바꿀 필요 없이, 보이지 않는 검증 계층으로 작동하며 양자 서명을 통해 거래를 안전하게 확인한다.

둘째, 퀀텀 시그 지갑은 다중 서명 보안을 한 단계 더 진화시켰다. 자금이 이동하기 전 양자 저항 개인 키의 추가 서명을 의무화한다. 공격자가 표준 개인 키를 해독하더라도 지갑 내 자산을 탈취하는 것은 불가능하다.

셋째, 통합 허브는 거래소, 커스터디 업체, 개발자들에게 SDK, 화이트 라벨, 플러그인 옵션을 제공한다. 기업들은 기존 플랫폼을 해체하거나 재구축하는 번거로움 없이 양자 보호 기능을 즉시 도입할 수 있다.

일반적으로 PQC 서명과 키는 기존 ECDSA 방식보다 데이터 크기가 10배에서 100배 더 커 트랜잭션 용량과 저장 공간에 부담을 준다. qONE은 영지식 증명을 활용해 양자 저항 서명을 검증하고, 블록체인이 효율적으로 처리할 수 있는 간결한 증명만을 제출하는 방식으로 이 난제를 해결했다.

이 기술은 캐나다 상장 사이버 보안 기업인 ‘01 퀀텀’이 개발한 아이언캡(IronCAP™) 기술 위에서 구동된다. qLABs는 이미 두 건의 미국 특허(제11,271,715호, 제11,669,833호)를 확보했으며 추가 특허 출원도 진행 중이다. 2023년부터 2024년까지 솔라나 기반의 PoC를 성공적으로 마쳤으며, 독립 감사를 통해 설계의 유효성을 입증받았다.

지금 $qONE을 주목해야 하는 이유: 강력한 유틸리티와 토큰 경제

$qONE은 단순한 자산이 아닌, 전체 qONE 보안 프로토콜의 유틸리티 및 거버넌스 토큰으로 기능한다.

사용자는 퀀텀 시그 지갑에서 ‘양자 팩터 인증(Quantum Factor Authentication)’을 활성화하기 위해 $qONE을 지불한다. 모든 양자 저항 거래에는 $qONE으로 지불되는 검증 수수료가 발생한다. 기업 고객은 대규모 통합 사용을 위해 검증 용량을 구매해야 한다.

$qONE 스테이킹은 프로토콜 접근 권한을 부여하고 경제적 이해관계를 일치시킨다. 토큰 보유자는 프로토콜 업그레이드, 수수료 정책 변경, 보안 업데이트 등 주요 의사결정에 투표권을 행사한다.

총 공급량은 10억 개로 고정되어 있으며 하이퍼EVM(HyperEVM)과 하이퍼코어(Hypercore) 전반에 걸쳐 추가 발행은 없다. 프리세일 물량은 전체 공급량의 13%를 차지하며 세 단계로 나뉜다. 티어 1은 초기 후원자에게 6.5%, 티어 2는 초기 커뮤니티 멤버에게 4.5%, 티어 3은 공개 사전 판매로 2%를 배정한다.

유동성 및 재무 물량이 39%로 가장 큰 비중을 차지하며, 토큰 생성 시(TGE) 50%가 잠금 해제되고 나머지는 36개월간 베스팅된다. 커뮤니티 에어드랍은 28%로, 출시 시 9%가 풀리고 24개월에 걸쳐 분배된다.

팀과 자문단 물량은 12%이며, TGE 시 20%가 해제된 후 6개월의 기간을 거쳐 총 30개월 이상 베스팅된다. 하이퍼리퀴드 유동성 및 브릿지 운영에는 8%가 배정되어 TGE 시 전량 잠금 해제된다.

투명한 공정 배정 모델 적용

이번 토큰 판매는 투명하고 고정된 조건을 따른다. 공개 판매는 1,000만 달러의 완전 희석 가치(FDV)를 기준으로 20만 달러 규모가 배정되며, 출시 즉시 100% 락업이 해제된다.

커뮤니티 라운드는 800만 달러의 더 낮은 FDV로 최대 36만 달러까지 참여할 수 있다. 출시 시 15%가 해제되고 나머지는 12개월 동안 선형으로 베스팅된다. 참가자는 이더리움 메인넷의 USDC, USDT 또는 하이퍼EVM의 HYPE 토큰으로 참여 가능하다.

프리세일 최소 참여 금액 제한은 없으나, 특정 고래의 독점을 막고 광범위한 분배를 위해 지갑당 최대 5만 달러로 캡을 설정했다. 배정 방식은 선착순으로 진행된다.

현재 56만 달러의 총 배정 물량에 대해 1,300만 달러 이상의 매수 대기 자금이 몰려 있어 조기 마감이 예상된다. 판매 창구가 닫힌 후에는 추가 판매는 없을 예정이다.

실질적 채택을 위한 로드맵과 시장 선점

초기 출시 단계에서는 qONE 보안 프로토콜, $qONE 토큰, 퀀텀 시그 지갑, 통합 허브가 공개된다. 이 제품들은 하이퍼리퀴드 상의 자산에 즉각적인 양자 보호를 제공하며 광범위한 채택의 기반을 마련한다.

다음 단계는 ‘멀티 시그 퀀텀 시그 지갑’ 도입이다. 이는 기관 수탁 서비스가 필요로 하는 다중 승인 요구사항과 양자 저항 보안을 결합한 모델이다.

이어 ‘L1 마이그레이션 툴킷’이 출시된다. 이 툴킷은 기존 레이어 1 블록체인들이 현재의 블록 크기 제한을 유지하면서도 양자 후 암호화를 도입할 수 있게 하는 핵심 인프라다.

qLABs는 상위 스마트 컨트랙트 자산의 2%를 확보하는 것을 목표로 한다. 이는 약 200억 달러 규모의 시장 기회를 의미한다. 상위 ERC-20 자산의 가치만 해도 1조 달러를 상회한다.

암호화폐 양자 해킹 리스크에 대항하는 양자 보안 알트코인

양자 위협은 이미 정해진 타임라인 위에서 작동한다. 쇼어(Shor) 알고리즘이라는 수학적 프레임워크가 존재하고 하드웨어 개발은 꾸준히 진척되고 있다. 업계의 인정 여부와 상관없이 취약점은 실재한다.

qONE은 먼 미래의 로드맵 약속이 아닌, 지금 즉시 작동하는 양자 저항 기능을 제공한다. 기술은 독립 감사를 통과했고 특허가 지적 재산권을 보호한다. Hitachi, PwC, Thales, CGI 등 글로벌 기업들이 이미 기반 기술인 아이언캡을 사용 중이다.

코인마켓캡은 2025년 양자 저항(Quantum-Resistant) 카테고리를 신설했다. 불과 두 달 만에 해당 카테고리에 등재된 토큰 수는 8개에서 11개로 증가했다. qONE은 이 새로운 인프라 시장을 선점하는 초기 진입 기회를 제공한다.

이번 프리세일은 시장 가격이 형성되기 전 $qONE을 구매할 수 있는 주요 기회다. 배정 기간이 종료되면 접근 권한은 2차 시장으로 넘어간다. 유망 알트코인을 찾는 투자자라면 qONE이 제공하는 양자 보안 기술에 주목할 필요가 있다.

